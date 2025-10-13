La Media Maratón de Motril espera remontar con su vuelta al Premio Diputación

José Antonio Salvador Motril Lunes, 13 de octubre 2025, 17:59 Comenta Compartir

En la recta final del circuito, el domingo 19 de octubre, llegará la XLI Media Maratón 'Ciudad de Motril'. Sin lugar a dudas la gran noticia para el mundo del atletismo motrileño es la inclusión en el calendario del XXXVIII Gran Premio de Fondo Diputación 'Universo Lorca'. La prueba más carismática del deporte en la ciudad costera, con permiso de la Travesía a Nado al Puerto de Motril, vuelve al circuito provincial diez años después.

Su salida por entonces estaba fundamentada en el deseo de hacerla más global dentro del calendario nacional, aspirando incluso a unos números de participación muy superiores a los que entonces registraba, que no eran precisamente menores. Pero lo cierto es que, fuera del Gran Premio, la Media motrileña fue paulatinamente a menos. Se cambió el circuito varias veces, la época del año de su celebración, e incluso el horario, pero ni de cerca se aproximaron los números de participación a los registrados con anterioridad a su salida del Premio Diputación.

Las comparaciones son odiosas y los números de atletas en meta en la Media Maratón están perfectamente datados. En 2015, el último año formando parte del Gran Premio, cruzaron la línea de meta 1.228 corredores; un año después la cifra bajó hasta los 695. En 2017 hubo un pequeño repunte, 751, pero, a partir de ahí, y hasta 2023, no dejó de bajar. En la de 2018, recordada por aquel controvertido circuito urbano que obviaba el tradicional paso por la playa, la participación fue de 583 corredores. En 2019 bajó a 472. La edición de 2020 fue suspendida por el covid y, en 2021, con mascarillas en la salida hasta el kilómetro uno del recorrido, el número se redujo de forma drástica hasta los 342 participantes.

Toca fondo

Parecía que se había tocado fondo en cuanto a participación, pero un año más tarde, con el mismo circuito y ya sin mascarillas, se alcanzó el mínimo participación si exceptuamos las primeras ediciones de la prueba, con un ridículo 337. En 2023 se produjeron tres novedades importantes: celebración en sábado por la tarde en pleno mes de junio, cambio notable del recorrido urbano y final en el recinto del Puerto, frente al edificio de la Autoridad Portuaria de Motril. El resultado fue de un pequeño incremento; cruzaron la meta 396 corredores.

Ya más cerca de la edición actual, en 2024, con el mismo circuito, pero en época y horario habitual (domingo a las 10 horas), la participación volvió a subir, esta vez hasta los 467. Este año, diez años después y ya incluida en el Gran Premio Diputación, lo normal es que los números puedan alcanzar, de nuevo, los tres dígitos. Esa es la idea. Tiempo al tiempo.

