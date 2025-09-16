Maxi Ritacco: «Con el himno de Nadal ya sabíamos que íbamos a remontar»

Víctor M. Romero Martes, 16 de septiembre 2025, 18:28 Comenta Compartir

España logró la gesta de remontar su eliminatoria frente a Dinamarca, disputada en Puente Romano. El equipo español se clasificó así para las Finales de la Copa Davis que se celebrarán en Bolonia. Para ello, Pedro Martínez, en compañía de Jaume Munar en el dobles, y sobre el número uno danés Holder Rune posteriormente, más Pablo Carreño, en el punto decisivo, protagonizaron la proeza, en la que también participaron de forma indirecta Roberto Carballés, que fue convocado aunque no fuera utilizado por el capitán David Ferrer, y Maximiliano Ritacco, componente del equipo técnico del granadino, doctor en psicopedagogía y especialista en 'psicotenis', que tuvo su primera presencia en el equipo nacional.

Maxi Ritacco relata que «nos convocaron cuatro días antes, por lo que, integrado con David Ferrer, disfruté de anécdotas con veteranos como el doctor Cotorro y el propio David sobre la Copa Davis o los Juegos Olímpicos. Conseguí, creo, darles confianza y moral a los jugadores en los dos entrenamientos diarios, que bajaron a una sesión en el día previo al inicio de la eliminatoria».

El técnico de la RST asegura que «la tristeza de la primera jornada desapareció tras la cena y, ya en el desayuno del domingo, con el himno de Rafa Nadal, estábamos convencidos de remontar. Jugando Pedro,me quedé en el vestuario con Pablo y Rober por si entraban, había fe en ello. Moeller, en cambio, no calentó porque pensó que Rune iba a ganar. Y Carreño entró fuerte y puso la guinda».

Ritacco resalta de la experiencia que «David (Ferrer) es un gran profesional. Me dijo: 'Maxi, gracias, tú sumas al grupo', esto fue un halago, y no por quedar bien, siente 'la Roja', la selección, y minimiza los resultados. Le doy valor a que destaca el rendimiento, eso es muy importante, además de subir la moral y ser positivo en los momentos difíciles».

En referencia al trabajo con Roberto Carballés, Ritacco explica que «nosotros habíamos marcado un trabajo para Robert esa semana. Robert tenía la opción de ir a jugar el Chennai Challenger, pero lo llamaron para la Davis. Ahí me convocan a mí junto con Robert como técnico. Tenía planteado con él hacer un trabajo en Chennai. Había hecho un análisis de datos sobre su desempeño psicoemocional, sobre todo sobre los tiempos muertos y el trabajo de la gestión del pensamiento en ellos. Había hecho toda una recogida de datos a lo largo del verano y tal labor ya estaba terminada».

Maxi abunda en que «íbamos a trabajar esto de cara al Challenger, para ponerlo en práctica con varias sesiones seguidas a lo largo de los días anteriores al Challenger y ya en el propio torneo. Y después de la convocatoria de David Ferrer, el plan no cambió e hicimos exactamente el mismo trabajo, dado que Roberto estaba también con el equipo español, y además le agregamos la continuidad del trabajo en pista. Hubo, asimismo, muchas más oportunidades de entrenar con los jugadores del equipo de Davis en este caso, y así poner en práctica estas cuestiones teóricas en la propia pista».

El especialista en 'psicotenis' comenta que «Robert entró a la semana de la Copa Davis con un objetivo claro, y ese objetivo se cumplió a lo largo de los días, por lo que preveo un excelente rendimiento inmediato para Robert, esta semana en Austria con el Challenger y en las semanas venideras en los torneos que le tocan en su programa».

El técnico de la Real Sociedad de Tenis de Granada y del grupo de Carballés anticipa que «trabajó muy bien aunque no le utilizara David Ferrer en la competición, practicó en los entrenamientos de forma excelente, bien más allá de los resultados, que fueron favorables en todos los casos con los compañeros, sino en el rendimiento global que obtuvo a nivel psicoemocional, físico y también dirigido hacia óptimas condiciones para la competición».

Y aclara que «mi función fue esa en particular con él y, también, con el resto del equipo, una vez que entro en la dinámica de la selección española, con la meta de incentivar las dinámicas de cohesión, todas las dinámicas de motivación, donde hay que saber cuándo intervenir, porque hay que tener claro que debí ajustarme a la planificación que ya venía dada, lógicamente al ayudar a la realizada por David Ferrer y aportar lo más posible en la línea trazada por el capitán».