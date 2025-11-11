El Masculino del Universidad de Granada aprovecha su ventaja inicial para derrotar al Mairena

El Masculino del Universidad de Granada de rugby 15 aprovechó su ventaja inicial para llevarse un a la postre disputado duelo contra el Mairena en ... Fuentenueva (22-19), resultado con el que logró sumar su segundo triunfo del curso.

Los granadinos dominaron la primera del choque, anotando 19 puntos con tres ensayos y dos transformaciones. En la segunda tocó sufrir ante el intento de remontada visitante, que se colocaron a tan solo un ensayo del 'Uni' a doce minutos del final.

Los locales reaccionaron a tiempo para sentenciar con un puntapié de castigo para llegar a los 22 puntos en los últimos instantes. El Mairena logró poco después otro ensayo, insuficiente para evitar la alegría granadina.

La victoria colocó a los granadinos en la segunda posición de Primera Regional. Por encima, tan solo se halla el Marbella, que posee una triunfo más al haber disputado tres jornadas en el campeonato.

Derrota del Femenino

El equipo femenino del Universidad de Granada cayó derrotado en su visita al Atlético Portuense (17-12) en Primera Territorial de rugby 15. El encuentro supuso una prueba exigente ante un club con experiencia en competiciones regionales y nacionales, lo que decantó la balanza.

El choque fue muy igualado desde el inicio, con alternativas en el marcador y fases de juego de gran intensidad. El 'Uni' fue el primero en abrir el tanteo, aunque el Portuense reaccionó con rapidez para empatar y seguidamente remontar. Las universitarias no se rindieron y lograron igualar de nuevo, pero les faltó algo de acierto en los metros finales pese a su notable partido y acabaron sumando su segundo tropiezo del curso.