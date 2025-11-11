Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un lance de un partido anterior del 'Uni'. Óscar Rodríguez/UGR

Rugby

El Masculino del Universidad de Granada aprovecha su ventaja inicial para derrotar al Mairena

El Femenino registra su segunda derrota de la temporada pese a sus buenas sensaciones enEl Puerto de Santa María

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:24

El Masculino del Universidad de Granada de rugby 15 aprovechó su ventaja inicial para llevarse un a la postre disputado duelo contra el Mairena en ... Fuentenueva (22-19), resultado con el que logró sumar su segundo triunfo del curso.

