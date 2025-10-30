Maryama Cissé debuta con éxito en el Plantel GmasB con quince años
El entrenador Roberto Girón valora de forma positiva su actuación en el triunfo sobre el Spar Gran Canaria
Jueves, 30 de octubre 2025, 19:35
El Pabellón de Fuentenueva fue escenario de una doble celebración para El Plantel GmasB. El equipo de Roberto Girón no solo consiguió su primera victoria ... de la temporada, al imponerse por 63-57 al Spar Gran Canaria, sino que también presenció el emocionante debut en Liga Femenina 2 (LF2) de la joven canterana Maryama Cissé. La jugadora interior, nacida el 01/05/2010, se estrenó en la categoría siendo todavía cadete de segundo año, un hito que subraya su gran progresión.
Maryama Cissé disputó muy buenos minutos, demostrando una notable madurez y solidez tanto en ataque como en defensa a pesar de su juventud. El técnico Roberto Girón evaluó de forma positiva su actuación.
