Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maryama Cissé, a la derecha, frente al Gran Canaria. GmasB
Baloncesto femenino

Maryama Cissé debuta con éxito en el Plantel GmasB con quince años

El entrenador Roberto Girón valora de forma positiva su actuación en el triunfo sobre el Spar Gran Canaria

Ideal

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:35

Comenta

El Pabellón de Fuentenueva fue escenario de una doble celebración para El Plantel GmasB. El equipo de Roberto Girón no solo consiguió su primera victoria ... de la temporada, al imponerse por 63-57 al Spar Gran Canaria, sino que también presenció el emocionante debut en Liga Femenina 2 (LF2) de la joven canterana Maryama Cissé. La jugadora interior, nacida el 01/05/2010, se estrenó en la categoría siendo todavía cadete de segundo año, un hito que subraya su gran progresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  5. 5 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  8. 8 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  9. 9

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  10. 10 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Maryama Cissé debuta con éxito en el Plantel GmasB con quince años

Maryama Cissé debuta con éxito en el Plantel GmasB con quince años