María Pérez defiende su doble corona mundial en Tokio

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:40 Comenta Compartir

María Pérez comienza la defensa de su doble corona mundial de Budapest dos años después, ahora en Tokio. La marchadora granadina inaugura su participación con ... la distancia larga de 35 kilómetros esta vez, a diferencia de entonces, algo que condicionó su preparación al punto de aumentar la carga de volumen en sacrificio de los ritmos. Las temperaturas previstas entre los 23 y los 25 grados, con un 80% de humedad, adelantaron la prueba finalmente a las siete y media de la mañana locales por el riesgo para la salud; es decir, las 00.30 horas de la madrugada española (Teledeporte). Circunstancias para las que entrenó en la cámara de calor del CAR de Sant Cugat.

Sin presión ni por revalidar el doble título global ni por medalla alguna después de proclamarse también campeona olímpica en los recientes Juegos de París, gracias al relevo mixto junto a Álvaro Martín, María Pérez afronta este Mundial con la ilusión de volver a ponerse al límite. En Budapest se impuso con una marca de 2:38:40, un minuto y 25 segundos más que en la Copa de Europa por equipos de ese mismo año, en la que estableció la plusmarca que nadie ha podido batir todavía; también posee el mejor registro en lo que va de año, con 2:38:59. La granadina se las verá con su buena amiga Antonella Palmisano -campeona olímpica de los 35 precisamente en Tokio-, con la que compartió preparación en Livigno. Pase lo que pase, y salvo lesión, dentro de siete días buscará seguir entre las mejores en la prueba de 20 kilómetros.

