María Pérez levanta a su amiga y rival Antonella Palmisano durante un entrenamiento compartido. R, I.

Atletismo

María Pérez defiende su doble corona mundial en Tokio

La marchadora granadina inaugura su participación con la distancia larga de 35 kilómetros esta vez

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:40

María Pérez comienza la defensa de su doble corona mundial de Budapest dos años después, ahora en Tokio. La marchadora granadina inaugura su participación con ... la distancia larga de 35 kilómetros esta vez, a diferencia de entonces, algo que condicionó su preparación al punto de aumentar la carga de volumen en sacrificio de los ritmos. Las temperaturas previstas entre los 23 y los 25 grados, con un 80% de humedad, adelantaron la prueba finalmente a las siete y media de la mañana locales por el riesgo para la salud; es decir, las 00.30 horas de la madrugada española (Teledeporte). Circunstancias para las que entrenó en la cámara de calor del CAR de Sant Cugat.

