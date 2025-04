«Eliminar el relevo mixto de los Juegos supone una falta de respeto»

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 10 de abril 2025, 18:28 Comenta Compartir

María Pérez quiso compartir a través de sus redes sociales personales su «tristeza y decepción» ante la decisión del COI de eliminar el relevo mixto con el que ganó la medalla de oro con Álvaro Martín como pareja en los Juegos Olímpicos de París el pasado verano de cara ya al programa de Los Ángeles en 2028. «Supone una falta de respeto y un desprecio», sintetizó la marchadora granadina, «como atleta y persona que vive con pasión y compromiso la marcha atlética». «Eliminar pruebas es un paso atrás, y cuando se quita algo, cuesta mucho volver a recuperarlo. Hoy es el relevo mixto, pero mañana serán los concursos, como ha pasado recientemente en otras competiciones innovadoras», advirtió.

«Esta prueba representaba para mí mucho más que una oportunidad deportiva», sostuvo María Pérez. «Era un símbolo de avance, igualdad, trabajo en equipo entre el hombre y la mujer y diversidad cultural. Unía generaciones, abría puertas y mostraba una imagen moderna y emocionante de nuestra disciplina», justificó la campeona olímpica en el ahora eliminado relevo mixto, medallista de plata en la prueba individual de 20 kilómetros en la que sí podrá repetir y buscar el oro.

«En España somos muchos los que soñamos, entrenamos y nos esforzamos cada día, pero tenemos marcas mínimas exigentes por las que no conseguimos plazas por el altísimo nivel que hay. Esto es reflejo de una marcha viva, competitiva y ejemplar, y sin embargo somos testigos de cómo poco a poco se va relegando y aparcando», denunció María Pérez. «No puedo evitar en los compañeros que hicieron historia antes que yo, y que en este presente están peleando contra sus dudas, y en las futuras generaciones. Tampoco puedo olvidarme de los entrenadores, la pieza fundamental, que no solo nos forman como atletas sino también como personas», resaltó, en su caso por el accitano Jacinto Garzón.

«La marcha es una de las disciplina que más alegrías, medallas y puestos de finalistas ha dado al atletismo español; esto no solo da orgullo, sino que también implica apoyo institucional, inversiones y visibilidad, porque estos resultados, unidos a los de otros compañeros en otras disciplinas, permiten sumar apoyos para que el atletismo siga creciendo», recordó la campeona olímpica. «Solo pido que no se juegue más con el futuro de los deportistas, que se respeten nuestros sueños y nuestro trabajo y que se honren los valores olímpicos reales: el esfuerzo, la igualdad, el respeto y la superación. Porque la marcha no es solo parte del atletismo; es parte del alma del deporte español», concluyó.