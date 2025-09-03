María Díaz, talento canario y experiencia en la Liga Femenina 2 para el GmasB

Ideal Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:47 Comenta Compartir

El GmasB continúa fortaleciendo su plantilla de LF2 con la incorporación de María Díaz. La joven jugadora canaria, de 19 años y 1,81 m de altura, llega a la disciplina morada para reforzar el juego interior junto a Mame Coumba y aportar su calidad a la cancha de Fuentenueva.

A pesar de su juventud, María Díaz cuenta con una trayectoria notable que demuestra su potencial. Desde pequeña, su talento la llevó a participar en la Mini Copa Endesa y, con solo 14 años, a ser convocada para la selección española U13. Ha sido una habitual en las selecciones canarias, compitiendo en las categorías infantil y cadete.

A los 16 años, tuvo su debut en la Liga Endesa con el Tenerife Clarinos y, en su último año de junior, compaginó el equipo con la Liga Femenina 2, una experiencia que será de gran ayuda para los objetivos del GmasB.

Con la llegada de la pívot María Díaz, la plantilla de Roberto Girón ya cuenta con diez jugadoras confirmadas.

La jugadora canaria se suma a las renovadas Alba Vigo, Carmen Villanueva y María Sánchez, así como a los fichajes de María del Mar García, Rosa Revueltas, Daria Ryzinska, Odett Schlegl y Mame Coumba, consolidando un equipo competitivo para la próxima temporada de LF2.

