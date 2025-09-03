Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Díaz, con solo 19 años, cuenta con experiencia en la alta competición. GmasB
Baloncesto

María Díaz, talento canario y experiencia en la Liga Femenina 2 para el GmasB

La joven pívot debutó con 16 años en la Liga Endesa con el Tenerife Clarinos y con solo 19 cuenta con madurez

Ideal

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:47

El GmasB continúa fortaleciendo su plantilla de LF2 con la incorporación de María Díaz. La joven jugadora canaria, de 19 años y 1,81 m de altura, llega a la disciplina morada para reforzar el juego interior junto a Mame Coumba y aportar su calidad a la cancha de Fuentenueva.

A pesar de su juventud, María Díaz cuenta con una trayectoria notable que demuestra su potencial. Desde pequeña, su talento la llevó a participar en la Mini Copa Endesa y, con solo 14 años, a ser convocada para la selección española U13. Ha sido una habitual en las selecciones canarias, compitiendo en las categorías infantil y cadete.

A los 16 años, tuvo su debut en la Liga Endesa con el Tenerife Clarinos y, en su último año de junior, compaginó el equipo con la Liga Femenina 2, una experiencia que será de gran ayuda para los objetivos del GmasB.

Con la llegada de la pívot María Díaz, la plantilla de Roberto Girón ya cuenta con diez jugadoras confirmadas.

La jugadora canaria se suma a las renovadas Alba Vigo, Carmen Villanueva y María Sánchez, así como a los fichajes de María del Mar García, Rosa Revueltas, Daria Ryzinska, Odett Schlegl y Mame Coumba, consolidando un equipo competitivo para la próxima temporada de LF2.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  4. 4

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  5. 5

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  6. 6 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  7. 7

    Volver a respirar
  8. 8

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  9. 9

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  10. 10 Emotiva despedida de la Guardia Civil a un veterano del Servicio Cinológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal María Díaz, talento canario y experiencia en la Liga Femenina 2 para el GmasB

María Díaz, talento canario y experiencia en la Liga Femenina 2 para el GmasB