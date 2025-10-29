Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada sumará a 'la media', la maratón completa. Alfredo Aguilar
Atletismo

La Maratón de Granada regresará treinta años después en 2026

La asociación que lleva su nombre prepara una nueva edición de la prueba, tras lograr un imprescindible consenso político y social

Ideal

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:26

Comenta

La Maratón de Granada vuelve a ser una realidad. Tras casi nueve años trabajando en ello, la Asociación Maratón de Granada ha logrado un imprescindible ... consenso político y social que permitirá a la provincia granadina disfrutar y celebrar una prueba deportiva histórica, con gran calado en la sociedad granadina durante el siglo XX y que, tras su recuperación, sin duda volverá a poner a Granada y su provincia en el mapa del atletismo, con una de las maratones más bonitas del mundo en la que seguro que no volverán a faltar momentos imborrables.

