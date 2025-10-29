La Maratón de Granada regresará treinta años después en 2026

La Maratón de Granada vuelve a ser una realidad. Tras casi nueve años trabajando en ello, la Asociación Maratón de Granada ha logrado un imprescindible ... consenso político y social que permitirá a la provincia granadina disfrutar y celebrar una prueba deportiva histórica, con gran calado en la sociedad granadina durante el siglo XX y que, tras su recuperación, sin duda volverá a poner a Granada y su provincia en el mapa del atletismo, con una de las maratones más bonitas del mundo en la que seguro que no volverán a faltar momentos imborrables.

La cita, que también va a estar organizada por el Ayuntamiento de Granada, está prevista para el mes de noviembre de 2026 y el recorrido pasará por Granada (salida), Armilla, Churriana, Cullar Vega, Las Gabias, Ogijares, La Zubia, Monachil y Huétor Vega antes de regresar a Granada de nuevo. El recorrido está concretado al 99% con los ayuntamientos de los municipios implicados, no pudiéndose hacer oficial aún porque hay algunas calles que son susceptibles de ser modificadas en las próximas semanas.

Uno de los responsables de la organización de la prueba y miembro de la Asociación Maratón de Granada, Rafael García, expresó su «alegría» porque «por fin ya tenemos el visto bueno de los municipios implicados para iniciar la planificación, y eso nos permite empezar la organización y el trabajo más duro, porque esto es un monstruo de organización, pero vamos a trabajar para sacar adelante en este año que nos queda una Maratón que necesita financiación, esponsorización, apoyo de empresas y de instituciones, como pueden ser el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía. El camino ya está trazado así que vamos a trabajar en ello».

Carrera en la Puebla

Alrededor de 600 personas tomaron parte en la XII Carrera Popular contra el Cáncer, que tuvo lugar en las inmediaciones del Recinto Ferial de La Villa de don Fadrique, donde estuvo colocada la salida y la meta de todas las pruebas, desde chupetines hasta veteranos, así como la III Marcha Solidaria, que fue la más multitudinaria de todas las pruebas que se disputaron.

En la entrega de trofeos, que se realizó en el anfiteatro situado en los antiguos muelles de la Estación de Ferrocarril de 'El Trenillo', estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de la localidad, Jaime Santos Simón, el concejal de Deportes, Luis Palazuelo Díaz-Maroto, el concejal de Agricultura, Medio Ambiente y Personal, José Luis Comendador Comendador, y los miembros de la Junta Local de la misma organización, representada por Manuela Organero y María Cruz Hidalgo, junto a personas del mundo empresarial que apadrinaron este gran evento.

La recaudación que se logró irá a parar a la Asociación Española contra el Cáncer. La voz al evento la puso Félix Vela, que hizo de 'speaker' y narrador, amenizando toda la carrera. En la parte de avituallamiento, entrega de dorsales, venta de camisetas y regalos, reparto de papeletas para el sorteo de los diferentes lotes que tuvo lugar al finalizar la prueba, venta de dorsales solidarios, recogida de dorsales, avituallamiento líquido y sólido, limonada y otras bebidas y pulgas, colaboraron asociaciones como la Asociación de Amas de Casa Besana, El Arquillo de Santa Ana, El Caldero Fadriqueñ», las encajeras del Santísimo Cristo del Consuelo, las Ampas Cervantes y Don Fadrique, entre otras.