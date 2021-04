Fútbol El Maracena sorprende al líder con un gol en el último minuto Tercera división 9-a Los de Torres lograron una victoria de oro, sumando tres puntos más para una segunda fase en la que tendrán que luchar por la permanencia El Maracena celebra el premio a su insitencia con el gol de Bolívar. / RAMÓN L. PÉREZ FRAN RODRÍGUEZ Granada Domingo, 4 abril 2021, 16:48

El Maracena ha conseguido tres puntos valiosísimos para acabar la primera fase de la temporada de la mejor forma posible. No. No han logrado abandonar el último puesto del subgrupo 9A. Tamoco evitan una segunda fase en la que lucharán por no descender a categoría regional (la actual División de Honor). Pero llegarán a esta etapa decisiva del campeonato con tres puntos más en la mochila y muy buenas sensaciones tras hacer caer al líder, un Atlético Mancha Real que puede acordarse de este tropiezo en mayo.

Y es que los jienenses llegaban como favoritos a la segunda fase, pero perder ante el conjunto maracenero les ha hecho perder la 'pole' en el grupo de ascenso en favor del Vélez. Todo tras un partido que supo aguantar el Maracena para aprovechar su momento y ponerse en ventaja cuando no tenía tiempo material el Mancha Real para darle la vuelta.

1 UD Maracena Rubén Haro, Javi García, Santamarina, Rubén, David López, Marfil, Fran Bea, Javi Gallo, Bolívar, Dani Moreno (Luis Enrique, m.62) y Migue Peinado (Coba, m.71). 0 Atlético Mancha Real Lopito, Ordóñez, Rentero (Chumilla, m.85), Raúl Pérez, Benji, Juanfran (Nando, m.70), José Enrique, Pedro Corral, Fran Fernández, Fran Oller (David Romero, m.55) y Juanma Espinosa. GOLES 1-0, m.89: Bolívar. Árbitro Ahmed Amgait (Ceuta). Amonestó por los locales a Rubén, Fran Bea, Luis Enrique, Coba y Marfil; así como a los visitantes Nando y Ordóñez.

El encuentro, que volvió a disputarse sobre el césped artificial del campo número 2, y no en el de césped natural como los dos últimos partidos de los azules, empezó comandado por el Mancha Real. Y es que los líderes del 9A son un equipo de muy buen pie, que toca con profundidad. Precisamente fue el buen trabajo defensivo de los de Luis Miguel Torres el que evitó que los visitantes estuviesen cómodos, saltando a la presión Bolívar, Peinado y Moreno desde muy pronto y con un gran trabajo de Marfil, ocupando espacios.

Al Maracena, por otro lado, le faltó orden con el balón. Se exprimían tanto en no dejar jugar al Mancha Real que, cuando recuperaban, les costaba hacer prosperar sus ataques. Algunos disparos lejanos por parte de cada equipo demostraron que las defensas se estaban imponiendo sobre el verde. Quizá los jienenses llevaran algo más de peligro, pero no todo el que merecía su dominio de balón. Era una posesión que no intimidaba al cuadro maracenero. Ya en los últimos compases de los primeros 45 minutos, Rentero logró abrir una grieta en la banda y poner un buen centro que José Enrique remataba bien. Se encontró con la buena mano de Rubén Haro. Así, el primer tiempo prácticamente culminó sin ocasiones y con muchas interrupciones.

Cambió el panorama tras el descanso. El Mancha Real bajó un poco el acelerador, intentando forzar el error de un Maracena que no concedió ni un renuncio. Quizá el partido más serio de la defensa en toda la segunda vuelta. Apagado el fuego de los jienenses, llegaron los minutos más sueltos en ataque de los azules, que culminaron con un disparo cerca del 70 al larguero de Fran Bea. Interpretó el aviso el Mancha Real, que despertó y volvió a exigir el mejor rendimiento defensivo de unos locales que contaban ya con Coba y Luiso sobre el césped.

La mala fortuna otras veces ha dejado sin premio, ni siquiera el punto, al Maracena. Y esta vez pudo ser igual, porque parecía que reaccionaba el líder, para el que casi rozaba el ridículo no sumar los tres puntos ante el colista. Pero es que la clasificación no siempre resulta fidedigna a lo visto sobre el campo y el Maracena este curso ha merecido más. Así, en vez de llegar el 0-1, fue Bolívar el que hizo lo que mejor hace. Se agigantó en el área aprovechando un despiste visitante y batió a Lopito en el 89 para sacudir con un golpe al Mancha Real y llevar la alegría a las gradas maraceneras.

El Maracena acaba colista del grupo 9A con solo 20 puntos y 4 victorias. La última, de prestigio ante el líder. No es el mismo equipo que se hundió en la tabla durante cuatro meses agónicos. Llega a la lucha por la permanencia con fe en sus posibilidades, tres puntos más en la mochila y uno, metafórico e importantísimo, de reivindicación.