Jugadores del Maracena celebran un gol este curso. R. I.
Copa del Rey

El Maracena, a un solo paso de 'tocar' la Primera división

El club metropolitano encara una eliminatoria previa para enfrentarse en la Copa del Rey a un club de la máxima categoría

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:43

Pocos días después de su victoria en su estreno liguero este curso en Tercera RFEF, la UD Maracena encara un reto sin igual: competir ante ... todo un club de Primera división. Se trata del premio que obtendrá siempre y cuando supere al Sporting de Ceuta en la previa de la Copa del Rey 25/26, eliminatoria a doble partido ya confirmada.

