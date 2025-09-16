El Maracena, a un solo paso de 'tocar' la Primera división

Pocos días después de su victoria en su estreno liguero este curso en Tercera RFEF, la UD Maracena encara un reto sin igual: competir ante ... todo un club de Primera división. Se trata del premio que obtendrá siempre y cuando supere al Sporting de Ceuta en la previa de la Copa del Rey 25/26, eliminatoria a doble partido ya confirmada.

La Real Federación Española de Fútbol sorteó los emparejamientos de dicho cruce, el inmediatamente anterior a la primera ronda del torneo del 'KO'. En dicho bombo se encontró el nombre de la UD Maracena como finalista de la Copa Andalucía 2025, en la que derrotó al Atlético Palma del Río. Ambos tendrán la oportunidad de disputar la Copa contra un equipo de élite.

Para ello, el conjunto granadino deberá eliminar a doble partido al Sporting de Ceuta, de División de Honor. La ida se disputará en continente africano el 27 de septiembre, mientras que la vuelta tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Maracena el 4 de octubre. Los horarios aún están por confirmar.

Además del Maracena, en esta ronda preliminar participan otros 19 clubes. En total, serán diez los que se clasifiquen para la primera ronda de la Copa del Rey, enfrentándose a conjuntos de Primera al tratarse de los de menor categoría en liza a finales de octubre, ya a partido único y en el campo del equipo inferior.