Colas en la Ciudad Deportiva de Maracena para adquirir entradas de cara al encuentro de Copa ante el Valencia. Blanca Rodríguez
Copa del Rey

El Maracena ronda las 7.500 entradas vendidas a empadronados y abonados

El club llena la Tribuna y empieza a poblar la Preferencia de Los Cármenes para el cruce de Copa contra el Valencia del próximo martes

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 20:56

Comenta

La venta de entradas de la UD Maracena para la eliminatoria de Copa del Rey contra el Valencia del próximo martes ronda ya las 7. ... 500 localidades vendidas. Tras dos jornadas destinadas a socios, abonados y aficionados empadronados en la localidad, el club confirmó a IDEAL que se ha empezado a poblar la Preferencia de Los Cármenes después de colgar el 'todo vendido' en la Tribuna.

