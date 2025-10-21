El Maracena ronda las 7.500 entradas vendidas a empadronados y abonados

La venta de entradas de la UD Maracena para la eliminatoria de Copa del Rey contra el Valencia del próximo martes ronda ya las 7. ... 500 localidades vendidas. Tras dos jornadas destinadas a socios, abonados y aficionados empadronados en la localidad, el club confirmó a IDEAL que se ha empezado a poblar la Preferencia de Los Cármenes después de colgar el 'todo vendido' en la Tribuna.

Este miércoles comienza la venta de billetes para el público general, que tendrá lugar vía 'online' desde las 12.00 horas en la página web del Granada, entidad que ofreció la utilización del estadio del Zaidín para acoger dicho encuentro –fechado para las 20.00 horas–. Estarán disponibles los asientos del resto de Preferencia, así como los de ambos Fondos, a un precio único de 20 euros.

Pese a que la Ciudad Deportiva de Maracena recibió la luz verde de la Federación para albergar el choque, la entidad del municipio optó finalmente por trasladarse hasta Los Cármenes en pos de saciar la alta demanda de entradas por parte de vecinos, hinchas y curiosos.