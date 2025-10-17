La UD Maracena se muda a Los Cármenes en su partido de Copa ante el Valencia: hay mucha demanda de entradas El club y el Ayuntamiento priorizan que todos los maraceneros «puedan disfrutar del encuentro, con entradas a precios populares y acceso gratuito para la cantera azulilla»

La UD Maracena ha confirmado que su encuentro de Copa del Rey frente al Valencia CF se disputará finalmente en el Estadio Nuevo Los Cármenes, sede del Granada CF, el 28 de octubre a las 20:00 horas. La decisión responde a la gran demanda de aficionados y a la imposibilidad de que el campo municipal de Maracena albergue a todos los seguidores que desean presenciar en directo este momento único para el club y la ciudad.

El presidente del club, Sergio Gómez, ha querido agradecer públicamente el enorme esfuerzo del Ayuntamiento de Maracena durante estas semanas, con trabajos de resiembra, pintura, instalación de nueva luminaria y adecuación de accesos. «A pesar de todo el trabajo realizado y de que la RFEF nos había dado su aprobación para jugar el partido en casa, nos prima que toda nuestra cantera de niños y niñas, y los maraceneros puedan disfrutar como se merecen de un partido histórico en un espacio donde no vamos a tener problemas de aforo», ha afirmado Gómez.

Cantera gratis y entradas el lunes

El Ayuntamiento de Maracena y la UD Maracena han anunciado además que toda la cantera azulilla podrá asistir al encuentro de forma gratuita, siendo los menores acompañados de sus padres, y que los vecinos del municipio podrán adquirir sus entradas por 20 euros, presentando su documento acreditativo. Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 20 de octubre en la caseta del club, y tras este periodo se abrirá la venta general para el resto de los aficionados. «Nuestro objetivo es que ningún maracenero se quede fuera del partido», ha señalado el alcalde, Carlos Porcel, destacando el carácter histórico de la cita y el orgullo que supone para el municipio ver a su equipo enfrentarse a un rival de Primera División.

Por su parte, la concejala de Deportes, Amabel Adarve, ha reconocido que «nos duele el corazón, tenemos un pellizco por no jugar el partido en nuestra casa, a pesar de que Maracena cuenta con unas excelentes instalaciones deportivas. Pero ante la avalancha de peticiones de entradas, tenemos que pensar en nuestra gente y en su seguridad», ha expresado.

Toda la información sobre los precios y venta de entradas la ofrecerá la UD Maracena, a través de sus canales oficiales como Facebook.