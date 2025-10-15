El Maracena jugará la Copa del Rey en su Municipal

El Maracena jugará la eliminatoria contra el Valencia frente al Valencia en su Municipal, el próximo 28 de octubre a las 20 horas. Los técnicos ... de la Real Federación Española de Fútbol dieron el visto bueno a la instalación tras su visita el martes por la tarde. Así lo confirmó el presidente de la entidad deportiva, Sergio Gómez, que ya se prepara para que el campo esté acorde para un evento de estas características. Entre otras cosas, ampliando el aforo con gradas supletorias para llegar hasta los 8.000 espectadores, «con opción a 2.000 más incluso», asegura Gómez.

Maracena ya se prepara para un partido que tiene que ser una «fiesta para disfrutar», según el dirigente. «La ilusión que teníamos desde un principio era jugar en nuestro campo para que el encuentro se quedara en nuestro pueblo», sostiene Gómez, que junto a su dirigentes valoró el hecho de aceptar el ofrecimiento del Granada en actuar en Los Cármenes. «Quizás tendríamos más posibilidades en cuanto a público, pero preferimos una taquilla inferior a que se desarrolle fuera de Maracena», abunda el presidente, exfutbolista rojiblanco de hecho.

El Municipal de Maracena tiene una capacidad convencional para 2.070 espectadores. La previsión es poner unas estructuras provisionales en los dos fondos del campo, sobre la pista de atletismo de la instalación, además de reforzar la tribuna también con una grada que permite una mayor altura. Es lo que dará ese margen entre 8.000, como poco, y 10.000 llevado al máximo. Además, se tendrá que mejorar la cuestiones lumínicas para llegar a las necesidades que marca la televisión debido a que el partido será emitido en directo por el operador que tiene los derechos de la Copa del Rey.

El Maracena correrá con los gastos de la ampliación, que rondarán los 140.000 eueros, y adelantará los de la luz, aunque esto a posteriori esté garantizado con inversión municipal. El Ayuntamiento acaba de culminar la resiembra del césped, por lo que el terreno de juego se encuentra en perfectas condiciones, cuidado para que luzca a la altura en el partido más importante de la historia del conjunto maracenero.

Situado en la División de Honor, sexta división del fútbol español, el Maracena se abrió camino en los cruces previos a la Copa hasta llegar a la ronda tras doblegar al Sporting de Ceuta a doble partido. El bombo le colocaba seguro con un rival de Primera división y este fue el Valencia. Curiosamente, en sus últimas visitas coperas cayó con equipos granadinos, como en aquella famosa tanda de penaltis con el Guadix CF, que estaba en Segunda B; o la más reciente con el Granada CF en 2020, en cuartos de final de la competición del 'KO'.