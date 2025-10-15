Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plantilla del Maracena en su instalación. Ariel C. Rojas

Fútbol

El Maracena jugará la Copa del Rey en su Municipal

La RFEF da el visto bueno a la instalación de césped natural, que ampliará aforo con supletorias para 8.000 espectadores, con opción a 2.000 más

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:46

Comenta

El Maracena jugará la eliminatoria contra el Valencia frente al Valencia en su Municipal, el próximo 28 de octubre a las 20 horas. Los técnicos ... de la Real Federación Española de Fútbol dieron el visto bueno a la instalación tras su visita el martes por la tarde. Así lo confirmó el presidente de la entidad deportiva, Sergio Gómez, que ya se prepara para que el campo esté acorde para un evento de estas características. Entre otras cosas, ampliando el aforo con gradas supletorias para llegar hasta los 8.000 espectadores, «con opción a 2.000 más incluso», asegura Gómez.

