El Maracena invertirá «hasta 140.000 euros» para acoger el encuentro contra el Valencia

La UD Maracena avanza para poder acoger el cruce contra el Valencia de la Copa del Rey en la Ciudad Deportiva de la localidad, su ... estadio habitual. El club estudia acometer una inversión total de «hasta 140.000 euros» para mejorar la iluminación, el césped y el aforo del recinto, según explica su presidente Sergio Gómez.

«Se trata de los principales requisitos que nos transmitió la Real Federación Española de Fútbol. Lo tenemos todo controlado. Se están dando los pasos necesarios para que la eliminatoria se pueda celebrar en el pueblo. No será Mestalla, pero sí un campo coqueto y organizado», asevera en declaraciones exclusivas a IDEAL.

«Sopesamos instalar torretas de luz elevables en la Ciudad Deportiva para cumplir con 600 lúmenes, que es lo que se nos pide. Otra opción sería aprovechar las que ya tenemos, pero desmontando los focos actuales para incorporar otros de gran capacidad», revela acerca de la iluminación del estadio. «Es uno de los puntos más importantes para la Federación», añade.

En cuanto a la capacidad del feudo maracenero, Gómez explica que su intención es contar con «entre 6.000 y 8.000 espectadores» mediante la incorporación de gradas supletorias, cuyas localidades deberán estar numeradas. «En base al número que podamos alcanzar, destinaremos más o menos a la afición vístante. Que sepan que van a acudir a una de las mejores instalaciones deportivas de la provincia», puntualiza. Mientras tanto, las máquinas ya actúan para resembrar el césped natural del estadio.

Sin tiempo que perder

«El miércoles 15 tenemos la visita de los emisarios, que comprobarán que se está trabajando acorde a la petición y que se cuentan con unos plazos correctos para cumplimentar lo estipulado. Esperamos recibir la luz verde para jugar un partido histórico en Maracena. Todo estará impecable», afirma antes de expresar su agradecimiento al Real Jaén, el Motril y el Granada ante sus ofrecimientos para utilizar sus estadios en caso contrario.

«Su predisposición y su voluntad estos días han sido muy buenas. Nos sentimos muy felices y orgullosos de que estos clubes históricos nos hayan tratado de ayudar. Nos han puesto sus instalaciones a nuestro servicio, volcándose con el Maracena para el choque con el Valencia, que será inolvidable. Gracias a todos ellos», concluye.