Una de las máquinas actúa sobre el campo de la Ciudad Deportiva de Maracena. UD Maracena
Copa del Rey

El Maracena inicia los trabajos del césped para el partido histórico contra el Valencia

El conjunto granadino estudia diversas mejoras para cumplir con los requisitos de la Federación y poder acoger el encuentro de Copa en la localidad

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:09

Comenta

La UD Maracena inició los trabajos necesarios para adecuar la Ciudad Deportiva de la localidad a los requisitos de la Real Federación Española de Fútbol ... para la Copa del Rey. El club informó en sus redes sociales del arranque de la resiembra del césped natural del estadio que pretende acoger el duelo de primera ronda contra el Valencia, conjunto de Primera división.

