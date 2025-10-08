El Maracena inicia los trabajos del césped para el partido histórico contra el Valencia
El conjunto granadino estudia diversas mejoras para cumplir con los requisitos de la Federación y poder acoger el encuentro de Copa en la localidad
Granada
Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:09
La UD Maracena inició los trabajos necesarios para adecuar la Ciudad Deportiva de la localidad a los requisitos de la Real Federación Española de Fútbol ... para la Copa del Rey. El club informó en sus redes sociales del arranque de la resiembra del césped natural del estadio que pretende acoger el duelo de primera ronda contra el Valencia, conjunto de Primera división.
La entidad estudia llevar a cabo otras mejoras adicionales en torno al aforo y al graderío de la Ciudad Deportiva en los próximos días, condiciones necesarias para que los emisarios de la Federación den luz verde al recinto maracenero como sede del cruce con los 'ches', aún sin fecha concreta y previsto para los días 28, 29 o 30 de octubre.
En caso negativo, la eliminatoria se disputaría en otro enclave. Según afirmó el Maracena en un comunicado, tras el sorteo se recibieron los ofrecimientos del Motril, del Real Jaén y del Granada para utilizar sus instalaciones -Escribano Castillo, La Victoria y Los Cármenes, respectivamente- el día del choque, pero la intención principal es la de recibir al Valencia en el municipio metropolitano.
