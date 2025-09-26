El Maracena inicia su eliminatoria de clasificación para la Copa del Rey

Fútbol modestoEl Maracena inicia su eliminatoria de clasificación para la Copa del Rey
Se las vera, fuera de casa, con el Sporting de Ceuta, de la Regional Preferente ceutí
José Antonio Salvador
Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:50
Hoy sábado, en el estadio municipal 'José Martínez Pirri', a partir de 18 horas, el Maracena de División de Honor Andaluza jugará el partido de ida de la eliminatoria previa para conseguir la clasificación para la oficial Copa S.M. El Rey. Los entrenados por Javi Vilaseca se medirán a los locales del Sporting de Ceuta, de la Regional Preferente ceutí.
Los presididos por Sergio Gómez intentarán conseguir el mejor de los resultados para afrontar el encuentro de vuelta a celebrarse el sábado 4 de octubre en terreno maracenero (18.30 horas). El ganador de la eliminatoria se clasificará para la Copa del Rey y jugará, como local, ante un Primera división.
