El Maracena, dispuesto a hacer historia

La Copa del Rey se desplaza esta noche hasta Maracena con Los Cármenes como sede (20.00 horas, Movistar). Aunque el feudo granadinista acogerá la ... eliminatoria de primera ronda que enfrentará al conjunto metropolitano y al Valencia, el azulillo sustituirá al habitual rojiblanco en una noche festiva para todo buen maracenero, que podrá contemplar por primera vez al equipo del pueblo contra todo un Primera división.

R. I.

Tras 80 años de vida –todos fuera del fútbol profesional–, la ocasión bien parece única e irrepetible para los aficionados y trabajadores del Maracena, que ultiman los preparativos para la gran cita. Al estadio del Zaidín se espera que acudan alrededor de 10.000 personas para seguir de cerca el partido, con la tribuna llena al completo y la grada baja de preferencia y los fondos bastante poblada.

A falta de comprobar la asistencia 'che', la previa se antoja plenamente azulilla. El club que preside Sergio Gómez convocó a su hinchada para recibir al equipo sobre las 18.00 horas, que llegará a Los Cármenes en autobús como suele hacer el Granada, lo que dejará una estampa diferente de la calle Pintor Manuel Maldonado, quizá con algún nazarí infiltrado entre la marea maracenera.

En lo deportivo, el conjunto dirigido por Javier Vilaseca realizó su último entrenamiento la pasada noche en la Ciudad Deportiva de la localidad con todos los efectivos de la primera plantilla disponibles. No compitieron este último fin de semana al contar con jornada de descanso, por lo que llegan al compromiso copero con gasolina de sobra en el depósito. También mantienen la ilusión por las nubes al verse ante el encuentro de sus vidas.

El curro, lo primero

Como futbolistas 'amateur', actualmente en División de Honor, muchos de los jugadores del Maracena deberán acudir a sus puestos de trabajo y cumplir con su jornada laboral correspondiente antes de concentrarse para el cruce del torneo del 'KO'. Sueñan con marcar un gol y con debutar en un estadio profesional como Los Cármenes, el 'debe' de algunos que pasaron por las categorías inferiores del Granada antaño.

Por supuesto, se dejarán llevar en volandas por la posibilidad de lograr la machada frente a un Valencia no muy ducho cuando juega la Copa en la provincia. De sus últimas diez visitas, los 'ches' solamente salieron airosos en dos cruces. El Granada los eliminó precisamente en Los Cármenes (2-1) en 2020, mientras que el humilde Guadix hizo lo propio en su estadio con unos penaltis antológicos en 2001. Bendito precedente.