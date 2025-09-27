Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Iván Márquez

Fútbol

El 1-1 del Maracena en Ceuta deja abierta su clasificación para jugar la Copa del Rey

Se decidirá en el encuentro de vuelta, que se disputará el próximo sábado, 4 de octubre, a las 18.30 horas en el Municipal de Maracena

R. L.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:10

El Maracena logró un valioso empate a uno en su visita al Sporting de Ceuta, en el encuentro de ida de la eliminatoria previa para jugar la Copa del Rey en esta temporada.

El conjunto granadino, que milita en la División de Honor –sexta categoría nacional– firmó las tablas con este rival norteafricano, de Regional Preferente.

Los de Javi Vilaseca dejan todo abierto para el encuentro de vuelta, que se disputará el próximo sábado, 4 de octubre, a las 18.30 horas en el Municipal de Maracena. En caso de superar el cruce, la escuadra metropolitana disputará la Copa y caerá seguro con un rival de Primera división en la siguiente ronda, algo histórico para la entidad.

