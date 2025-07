Manuel Maestra y María Medina se coronan en la Subida al Veleta 2025

R. I. Granada Domingo, 13 de julio 2025, 19:24 Comenta Compartir

El bastetano Manuel Maestra (Dr. Bike) y la malagueña María Medina (CC Torrox) se impusieron en la Subida Cicloturista al Veleta 2025, una marcha reconvertida para los más rápidos de los 350 participantes en una cronoescalada de 38 kilómetros y 2.250 metros de desnivel positivo entre Cenes de la Vega y las inmediaciones del mítico pico de Sierra Nevada.

La Subida Cicloturista al Veleta cerró este domingo un programa que, junto al Sierra Nevada Límite Gran Fondo del sábado, conforman la cita cicloturista más importante del sur de España, con un total de 1.000 ciclistas entre ambas marchas.

La subida al Veleta arrancó más fuerte de lo previsto. «La intención era salir más suave», reconoció más tarde Manuel Maestra en la meta situada en la superior del telesilla Stadium, pero desde las primeras rampas, los ciclistas que luego conformarían el podio masculino impusieron un ritmo tan algo que nadie más pudo seguirles. Los tres primeros clasificados llegaron al desvió del Dornajo, donde empezaron los ataques. Jorge Núñez, que el sábado fue tercero en la Límite de 146 kilómetros, cedió algo de tiempo en Las Sabinas y dejó el duelo por la victoria entre Manuel Maestra y Víctor Fernández que fueron juntos hasta el cruce de la carretera del Veleta con la de Borreguiles. Ahí el ritmo impuesto por el ciclista bastetano del Dr Bike le llevó hasta la meta en solitario.

«Nos hemos entendido bastante bien hasta llegar a Pradollano; a partir de ahí nos hemos ido atacando hasta que, al llegar cerca de los 3.000 metros, me he visto con piernas suficientes y he hecho un par de cambios de ritmo que me han dado la victoria», declaró en ganador en la meta del Stadium, unos metros más debajo de la línea de meta habitual en Las Posiciones del Veleta, donde soplaban el viento muy fuerte.

Ampliar María Medina. R. I.

En categoría femenina, el triunfo fue cosa de dos. La malagueña María Medina aventajó en dos minutos a Inma Castillo, gracias «al ritmo constante» que impuso la ganadora desde la salida de Cenes de la Vega y las «buenas piernas» en la parte final. «Ha sido una carrera preciosa, por el entorno natural y una organización de lujo. He tenido buenas sensaciones, he sabido controlar bien el ritmo y llegar hasta arriba con buenas sensaciones», añadió María Medina.

CLASIFICACIONES

Masculina

Participante Tiempo

1. Manuel Maestra 01:57:20

2. Víctor Manuel Fernández 01:59:03

3. Jorge Núñez 01:59:10

Femenina

Participante Tiempo

1. María Medina 02:28:25

2. Inma Castillo 02:30:56

3. Ana Isabel Morales 02:35:53