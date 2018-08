TERCERA Un Mancha Real más experimentado saca tajada del duelo en Huétor Vega El ímpetu ofensivo y el buen juego local por momentos no fue suficiente para sacar algo positivo por parte de un conjunto muy joven FRAN ESPIGARES Lunes, 27 agosto 2018, 12:49

El Huétor Vega no comenzó con buen pie su nueva y renovada andadura en Tercera División tras su repesca este verano. El ímpetu ofensivo y el buen juego por momentos no fue suficiente para sacar algo positivo, por parte de un conjunto muy joven, ante un rival mucho más experimentado y que apunta a la zona alta de la clasificación esta temporada.

El choque empezó sin excesivo ritmo pero con un cuadro local mucho más atrevido en labores ofensivas. Adri Butzke sería el primero en aprovechar un balón entre líneas para poner en apuros a la zaga jienense. Pese a que el peso del partido lo llevaban los verdiblancos, su rival tenía más profundidad y claridad en sus llegadas. Manu Castillo puso en jaque a la defensa en un par de concesiones atrás y en un balón largo Raúl Pérez tuvo que trabar al ariete visitante cuando ya encaraba el área sin oposición, marchándose la falta botada sobre la frontal por Joaquín ligeramente desviada. Estas acciones provocaron que el dominio hueteño se diluyera y el choque entrara en una fase de escasa llegada a las áreas y numerosas imprecisiones.

Los jienenses reclamaron un penalti no concedido por el trencilla tras una acción cuanto menos controvertida en la acción que despertó del letargo al partido previo al refrigerio para aliviar la calor reinante en la instalación metropolitana. Solo un error parecía poder llevar el camino del gol a ambas escuadras y este llegó en un mal saque de portería de Alberto Martínez, la bola la recuperó rápidamente el conjunto de Rizos y Manu Castillo en el punto de penalti no erró ante el arquero para condenar la falta de concentración verdiblanca. El empuje local antes del descanso no valió para perforar la ordenada defensa visitante y solo un disparo de Marcos, sin mucha precisión, provocó cierto nerviosismo a la zaga.

El Huétor Vega se puso el mono de trabajo y de nuevo volvió a ser el equipo incisivo de los primeros minutos de juego del choque. Ambos conjuntos se batían con disparos que no cuajaban pero el juego vistoso y rápido de los locales ponía en jaque al conjunto mancha realense, que vio como un centro desde la izquierda se envenenaba y se iba al palo, cayendo el rechace franco sobre Marcos, quién no estuvo acertado con todo a favor para igualar.

Los visitantes aguantaron como pudieron el asedio y aprovecharon la obra de arte de Manu Garrido para poner el choque aún más cuesta arriba para el Huétor Vega con un precioso lanzamiento desde línea de tres cuartos que entró por la misma escuadra.

La experiencia de los jienenses se imponía de forma clara a la bisoñez local, pero los hueteños no dieron el partido por perdido y sacaron casta para tratar de recortar la diferencia. Haris Hemeric cabeceó en el segundo palo un balón colgado y Luis Lozano impidió el tanto sacando en boca de gol el esférico. Las fuerzas comenzaron a flaquear y el Mancha Real controlaba el partido e incluso tenía más verticalidad que su oponente, gozando de varios lanzamientos. El balón largo fue el único recurso disponible para los verdiblancos y Haris probó sobre un seguro Jorge Sánchez que no concedió nada, siendo las imprecisiones la nota predominante en los instantes finales del juego.

FICHA TÉCNICA

0-2

CD Huétor Vega: Alberto Martinez, Dani Palomares, Espínola, Manolo Castilla, Raúl Pérez, David Hurtado, Joselu (Toni Iglesias, m.81), Jorge Bolívar, Adri Butzke, Javi Prieto (Haris Hemeric, m.46) y Marcos.

At- Mancha Real: Jorge Sánchez, Juanlu, Luis Lozano, Carmona, Carlos Jiménez, Quesada, Armando (Salva, m.65), Joaquín, Manu Castillo (Viti, m.51), Manu Garrido y Alberto (Goku, m.80).

Goles: 0-1, m.34: Manu Castillo; 0-2, m.58: Manu Garrido.

Árbitro: Cantón Martos (Almería). Amonestó a los locales Raúl Pérez, Manolo Castilla, Haris Hemeric y Adri Butzke, así como a los visitantes Jorge Sánchez y Alberto.

Incidencias: Encuentro disputado en el Polideportivo de Las Viñas ante unos 250 espectadores, con presencia jiennense en la grada.