Mame Coumba, a la izquierda, centímetros y calidad para el GmasB en la pintura. Ideal
Baloncesto femenino

Mame Coumba, fichaje de altura para ejercer de faro en la zona del GmasB

Su talento fue reconocido por una voz autorizada del baloncesto nacional como es Alfred Julbe

Ideal

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:31

El GmasB sigue reforzando su plantilla para la próxima temporada de LF2 con un fichaje de altura. Mame Coumba, pívot de 1'98 m., se une al proyecto de Roberto Girón para ser la gran referencia interior en la cancha de Fuentenueva. Con este movimiento, el club granadino añade una jugadora con una notable trayectoria y experiencia en el baloncesto nacional.

Originaria de Dakar, Mame Coumba militó durante tres años en las categorías inferiores del Uni Girona, donde llegó a ser una pieza clave en el Campeonato de España júnior de 2012. Su talento fue reconocido por una voz autorizada del baloncesto nacional, Alfred Julbe, quien la dirigió durante su etapa en la cantera del club catalán.

La pívot también cuenta con experiencia en ascensos, ya que consiguió subir a LF2 con el Club Baloncesto Sevilla.

Tras varias campañas en el equipo sevillano, donde se destacó como una jugadora importante, Mame jugó su última temporada en el CB Isla Bonita.

Ahora, Mame Coumba recala en Granada con el objetivo de convertirse en el faro que guíe el juego interior del GmasB en esta nueva y ambiciosa etapa en LF2.

Con este anuncio, Mame Coumba es la octava pieza y se suma a las jugadoras ya confirmadas en la primera plantilla de LF2, que está compuesta por las renovadas Alba Vigo, Carmen Villanueva y María Sánchez, así como por los fichajes de María del Mar García, Rosa Revueltas, Daria Ryzinska y Odett Schlegl.

El GmasB continúa construyendo un equipo con una mezcla de talento nacional e internacional para afrontar la temporada con las máximas garantías.

