Una jugada del partido del Fundación UAPO ante el Torrejón. GRFS

Fútbol sala

Mal día en la oficina del Granada FS con derrotas del Sima y del UAPO

El cuadro masculino sufre la remontada del Pinatar B a domicilio, mientras que el Femenino cae goleado en el Núñez Blanca

R. I.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:00

El Granada FS sufrió un mal día en la oficina al registrar derrotas tanto del Sima como del Fundación UAPO en Liga. Por un lado, ... el cuadro masculino sufrió la remontada en el feudo del Pinatar B pese a adelantarse en el marcador, mientras que el Femenino cayó con estrépito en el Núñez Blanca a causa de la goleada a manos del Torrejón.

