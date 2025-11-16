Mal día en la oficina del Granada FS con derrotas del Sima y del UAPO

El Granada FS sufrió un mal día en la oficina al registrar derrotas tanto del Sima como del Fundación UAPO en Liga. Por un lado, ... el cuadro masculino sufrió la remontada en el feudo del Pinatar B pese a adelantarse en el marcador, mientras que el Femenino cayó con estrépito en el Núñez Blanca a causa de la goleada a manos del Torrejón.

Los pupilos de Nano Calveche arrancaron muy bien con un gol tempranero de David Román. Siete minutos después, en el 9 de partido, Gerardo Franco puso el empate en el marcador para los locales. Ya en la segunda mitad, con muy mala fortuna, José Caler anotó en propia puerta el 2-1. A falta de siete minutos para el final, Franco consumó su doblete particular para sentenciar (3-1). Pese a este resultado, el Sima se mantiene cuarto de su grupo en Segunda B.

Por su parte, el Femenino de Javier Espinosa y Rafa Romero prolongó su irregularidad en la categoría de plata. Bárbara y Espada adelantaron al Torrejón en el pabellón del Zadín, obligando a las granadinas a ir a remolque.

Cuando parecía que Elo recortaba distancias de cara a la segunda parte, con un gol en el minuto 16, Desireé anotó el 1-3 justo antes del descanso. Las locales lo dieron todo sobre la pista, pero las madrileñas fueron superiores. Espada y Lidia sentenciaron (1-5) para dejar al Fundación UAPO como noveno.