Triatlón Luismi del Rosal, campeón de Andalucía en su grupo de edad Del Rosal, en el podio. / J. C. «Estoy muy contento, ya me reconocen. La Federación Andaluza me puso en cámara de llamada con los diez mejores triatletas», expresó el deportista granadino JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:47

El triatleta granadino Luismi del Rosal se coronó campeón de Andalucía de media distancia en su grupo de edad 20-24 en el VII Calima Desafío Posadas en Córdoba. Del Rosal fue sexto en la general con un tiempo de 4 horas, 18 minutos y 54 segundos. «Estoy muy contento, ya me reconocen. La Federación Andaluza me puso en cámara de llamada con los diez mejores triatletas», expresó a IDEAL el deportista granadino del club Silverback.

«La carrera fue muy bien. Hice una buena natación con el grupo delantero, iba cómodo y fluido, se notó el trabajo que estoy haciendo para el Ironman», relata del Rosal. «En bici no llegué a coger la postura bien y me pasaron algunos pero me guardé un poco porque la carrera a pie era la clave. Bajé a correr el séptimo y a los quince kilómetros de los 21 totales ya iba cuarto de la general, había remontado. A falta de dos kilómetros iba tan cansado que reventé y entré sexto, había mucho nivel», describe el granadino.

Rústica Trail Race

Los corredores Adolfo Mariscal y Evelin Ortigosa, ambos del Triatarfe, fueron los ganadores absolutos de la VIII Rústica Trail Race que atravesó este fin de semana los municipios de Huétor Tájar, Moraleda de Zafayona y Salar. Mariscal completó los 23 kilómetros del trail en una hora, 57 minutos y 39 segundos, por delante de Jordi Sierra y Luis Miguel Rodríguez. Ortigosa, por su parte, completó el recorrido en dos horas, 54 minutos y 39 segundos, por delante de Beatriz Calvo y Mari Carmen Palma. En el minitrail vencieron David Fuentes y Fátima Cervera. También hubo recorrido senderista.