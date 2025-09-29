La lluvia frena la resolución del cuadro final del W50 Baza

Moisés Corral Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:01 Comenta Compartir

Las tormentas del lunes no permitieron desarrollarse en condiciones normales el Open JCastillo-Occident by Diputación de Granada. A pesar de que tan solo faltaban ocho partidos por disputarse, que confirmarían las tenistas que finalmente batallarán desde los cruces de dieciseisavos hasta la final, no hubo tiempo material para conocer los últimos nombres que entrasen desde la ronda previa. A las 10.00 horas de la mañana estaba previsto que se iniciaran los duelos, pero la situación atmosférica obligó a la organización a sacar sopladora y rodillos para poner a punto las pistas de juego. Finalmente arrancaron los primeros enfrentamientos sobre las 14.00 horas, con juego ininterrumpido hasta las 180.0, cuando de nuevo a causa del agua todo se detuvo. Finalizados cinco partidos, otros tres quedaron en juego y deberán resolverse en el primer turno del martes.

Fanny Norin y Stefaniya Pushkar protagonizaron el que probablemente haya sido el mejor duelo de esta qualy. Casi tres horas de intercambio de golpes hasta llevar a la extenuación a la oponente, que se acabó por embolsar la primera. Nombre a tener en cuenta el de la sueca, que asoma ya en cuadro final con buenas sensaciones de juego y forma. Coco Bosman y Mila Masic hicieron valer su teórica condición de favoritas para también avanzar al siguiente nivel.

En cuanto al panorama nacional, Giorgina García-Pérez va sumando rodaje a las piernas tras dos años de inactividad y queda por ver ahora hasta dónde llega ya que, en caso de recuperar su mejor nivel, pasaría directamente a ser una de las máximas favoritas a ganar el próximo domingo. Carmen Gallardo Guevara se suma a ella como aspirante tras la retirada de su rival, y quedan aún varias representantes que podrían sumarse a la lista de españolas del cuadro final: Olga Parres e Inés León si hacen los deberes, más la vencedora del choque entre María Oliver Sánchez y Carlota Corte.

El martes, una vez resulta la fase previa, traerá a Baza el estreno de algunas de las cabezas de serie y el inicio del torneo de dobles, un campeonato que se celebra en paralelo al de individuales y que regala grandes momentos sobre las pistas.

La suiza Valentina Ryser, que sobre el papel se presenta como la candidata número dos a levantar la estatua de la Dama de Baza en la final, experimentará en sus propias carnes la exigencia de la altitud bastetana. Del mismo modo, harán presencia las wild cards Marta Soriano y Lorena Solar ante tenistas que están dentro de las ocho que llegan con mejor ranking: Yasmine Mansouri [5] y Valentini Grammatikopulou [6] respectivamente. Quién sabe si este es el año que una española se consagra como la nueva Dama de Baza en el cincuenta aniversario del club.

