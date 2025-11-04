Las lesiones llevan a Roberto Carballés al cierre de curso

Roberto Carballés se quedó fuera de la convocatoria de David Ferrer para la Final de la Copa Davis, que la selección española disputará en Bolonia. ... El granadino fue llamado en las anteriores eliminatorias, pero esta vez se vio superado por el mejor ránking de Pedro Martínez, Jaume Munar y, lógicamente, Carlos Alcaraz. Ya recuperado Marc Granollers, que acude como principal 'doblista', Pablo Carreño mejoró tras la lesión, por lo que completó la lista en calidad de suplente, y en lugar de Alejandro Davydovich, ausente en anteriores citas y que zanjó sin tensión discrepar con el capitán.

Carballés da así carpetazo a una temporada gris, que se ha visto marcada por las lesiones y molestias físicas que arrastra desde la fase de tierra.

Al granadino, ya con 32 años, le han limitado mucho los problemas médicos. Tuvo que retirarse en varios torneos y lo peor fue un percance serio de psoas, en el Conde de Godó, y que le impidió participar en Roland Garros.

Todo esto le sacó de los 50 primeros de la ATP y descender hasta el puesto 133.

El jugador de la RST de Granada no sumó puntos desde el Godó barcelonés. Si hubiera parado no habría bajado tanto, al quedarse con un ránking protegido del 57 durante ocho torneos y para usar en dos años, partiendo del número 120. Así no hubiera forzado tanto y acudido sólo a Wimledon y el US Open, los grand slam que le restaron.

Eso sí, su pundonor le hizo jugar 'bastante', incluso en challengers. Ahora su mayor prioridad es la paternidad y un reposo merecido.