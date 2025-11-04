Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La arcilla del Godó condicionó la temporada de Roberto Carballés. Efe
Tenis

Las lesiones llevan a Roberto Carballés al cierre de curso

El granadino sufre un descenso en el ránking ATP tras molestias físicas desde el Conde de Godó y piensa en la paternidad

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:56

Comenta

Roberto Carballés se quedó fuera de la convocatoria de David Ferrer para la Final de la Copa Davis, que la selección española disputará en Bolonia. ... El granadino fue llamado en las anteriores eliminatorias, pero esta vez se vio superado por el mejor ránking de Pedro Martínez, Jaume Munar y, lógicamente, Carlos Alcaraz. Ya recuperado Marc Granollers, que acude como principal 'doblista', Pablo Carreño mejoró tras la lesión, por lo que completó la lista en calidad de suplente, y en lugar de Alejandro Davydovich, ausente en anteriores citas y que zanjó sin tensión discrepar con el capitán.

