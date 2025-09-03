La lesión de Carballés se queda en el susto

Víctor M. Romero Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:30 Comenta Compartir

Roberto Carballés tuvo que retirarse del Challenger de Sevilla, cuando era favorito y buscaba su cuarto título consecutivo en el torneo. Se especuló con un problema en la rodilla izquierda, lo que hizo saltar las alarmas. Pero estaba lejos de la realidad. Todo se quedó en un susto.

El granadino sufrió una contractura muscular en el muslo, lo que le imposibilitó seguir. Ya en el primer set, que ganó po 7/5 al argentino Genaro Alberto Olivieri, acusó la fatiga muscular, las piernas no le respondían y pasó un calvario para seguir en pista. Y, aunque el partido duró dos horas y cuarto, los calambres le obligaron al abandono entre aplausos por su pundonor.