Roberto Carballés sufrió una lesión muscular en el torneo de Sevilla. Juan Flores
Tenis

La lesión de Carballés se queda en el susto

El granadino sufre una contractura en un muslo y no un problema de rodilla como se temía en el torneo de Sevilla

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:30

Roberto Carballés tuvo que retirarse del Challenger de Sevilla, cuando era favorito y buscaba su cuarto título consecutivo en el torneo. Se especuló con un problema en la rodilla izquierda, lo que hizo saltar las alarmas. Pero estaba lejos de la realidad. Todo se quedó en un susto.

El granadino sufrió una contractura muscular en el muslo, lo que le imposibilitó seguir. Ya en el primer set, que ganó po 7/5 al argentino Genaro Alberto Olivieri, acusó la fatiga muscular, las piernas no le respondían y pasó un calvario para seguir en pista. Y, aunque el partido duró dos horas y cuarto, los calambres le obligaron al abandono entre aplausos por su pundonor.

