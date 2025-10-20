Una lesión de cadera priva a Esther González de jugar las semifinales con España
La delantera natural de Huéscar causa baja en la convocatoria de Sonia Bermúdez después de perderse el partido trascendental de su club para alcanzar el 'play off' por el título
Granada
Lunes, 20 de octubre 2025, 13:21
La granadina Esther González no participará con la selección española en el presente ventana FIFA. La delantera natural de Huéscar causó baja de última hora ... en la lista de Sonia Bermúdez de cara a preparar las semifinales de la Nations League ante Suecia. La jugadora tampoco apareció este fin de semana en el trascendental partido del Gotham en la carrera para el 'play off' de la máxima categoría femenina nortemaricana por culpa de una lesión de cadera.
Así lo publicó el propio club neoyorquino en la previa del choque frente al Racing Louisville, que acabó con empate a dos, resultado que clasificó al equipo de González para la pugna por el título de la NWSL. El Gotham no publicó el alcance de la lesión, por lo que se desconoce el plazo exacto de recperación. Lo que sí es seguro es que faltará al doble encuentro contra el conjunto sueco los días 24 y 28, citas en las que la selección aspira a meterse en la final del torneo continental.
