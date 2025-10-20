Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
A la izquierda, la granadina Esther González durante un entrenamiento con su club. GOTHAM FC
UEFA Women's Nations League

Una lesión de cadera priva a Esther González de jugar las semifinales con España

La delantera natural de Huéscar causa baja en la convocatoria de Sonia Bermúdez después de perderse el partido trascendental de su club para alcanzar el 'play off' por el título

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:21

Comenta

La granadina Esther González no participará con la selección española en el presente ventana FIFA. La delantera natural de Huéscar causó baja de última hora ... en la lista de Sonia Bermúdez de cara a preparar las semifinales de la Nations League ante Suecia. La jugadora tampoco apareció este fin de semana en el trascendental partido del Gotham en la carrera para el 'play off' de la máxima categoría femenina nortemaricana por culpa de una lesión de cadera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  4. 4 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  5. 5 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  6. 6 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  7. 7 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  8. 8 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada
  9. 9

    Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe
  10. 10

    Pega a un policía local de Granada y alega que el agente le dio miedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una lesión de cadera priva a Esther González de jugar las semifinales con España

Una lesión de cadera priva a Esther González de jugar las semifinales con España