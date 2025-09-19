Laura Fernández, un fichaje de lujo para el GmasB de Liga Femenina 2

Ideal Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:09 Comenta Compartir

El proyecto de Liga Femenina 2 del GmasB suma un fichaje de lujo con la incorporación de Laura Fernández. La base de 36 años, natural de Santa Cruz de Tenerife, aporta una vasta experiencia y un liderazgo consolidado, habiendo disputado sus últimas temporadas en Liga Challenge con equipos como Estepona, Melilla y CB Arxil.

Conocida por ser un referente para muchas jóvenes jugadoras, Fernández cuenta con un impresionante palmarés que incluye dos ascensos a Liga Endesa logrados con Clarinos y Baxi Ferrol. Su llegada al club granadino no solo fortalece la plantilla, sino que también añade una mentalidad ganadora y la ambición de seguir haciendo historia.

Con más de 476 partidos en competiciones FEB, la base buscará alcanzar la marca de los 500 encuentros con la camiseta del GmasB.

Su incorporación eleva a once el número de jugadoras confirmadas para la temporada: las renovadas Alba Vigo, Carmen Villanueva y María Sánchez, y los nuevos fichajes María del Mar García, Rosa Revueltas, Daria Ryzinska, Odett Schlegl, Mame Coumba, Marieta García y Thioro Sené.

El club expresa su orgullo por la llegada de una jugadora de su talla, que sin duda será un espejo para las más jóvenes y una pieza clave en el equipo.