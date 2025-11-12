Judith Jiménez logra el bronce en el Andaluz Federación Promesas

La joven atleta de Ogíjares, Judith Jiménez Cuadros, ha vuelto a destacar en el Campeonato de Andalucía Federación Promesas, celebrado recientemente en Sevilla. Su actuación ... le otorgó el tercer puesto en la categoría prebenjamín, el mismo que consiguió en la edición anterior.

El resultado confirma el talento y la constancia de Judith, que se ha consolidado como una de las jóvenes promesas de la gimnasia andaluza. Su dedicación y disciplina le han permitido mantener un nivel competitivo alto, en un certamen regional de referencia.

El Club de Gimnasia de Ogíjares y el Ayuntamiento de la localidad granadina felicitan a la atleta por este nuevo reconocimiento, que refleja el compromiso de entrenadores, familia y entidad deportiva. Este logro también impulsa la promoción de la gimnasia entre los más jóvenes en la localidad.

Ajedrez

Éric Ruiz Lao se proclamó campeón juvenil tras una actuación perfecta, logrando un pleno de victorias con 6 puntos de 6 posibles en el campeonato de Granada. Con este resultado supera la psicológica barrera de 2.000 puntos de Elo FIDE. El subcampeonato fue para su compañero de club, Leo González Luzón (Villa de La Zubia), quien aseguró la segunda plaza con 4.5 puntos. El podio lo completó el atarfeño Isaac Muñoz.

En el apartado de veteranos, siguió el dominio del club zubiense, con un emocionante encuentro final entre Joaquín Razola y Gerardo Domingo por el título. La victoria de Joaquín Razola le aseguró el título de campeón en la categoría veterano supra-50. Por su parte, Gerardo Domingo, pese a la derrota, obtuvo el subcampeonato absoluto del torneo y se hizo con el título de campeón de Granada en la categoría veterano supra-65. El tercer puesto fue para Thomas Thomsen, seguido de Antonio José Roldán y Pedro Esteban. Los cinco jugadores pertenecen al Villa de La Zubia.

Asimismo, el Campeonato de España de Veteranos, tiene lugar en Cambrils con la participación de Miguel Haag, anterior campeón de Granada de supra.

Pádel

Hace poco se celebró el Curso de Monitor de pádel de la Universidad de Granada, con 12 alumnos provenientes de las provincias de Jaén, Málaga, Almería, Cádiz, Mallorca y de diferentes pueblos de la provincia de Granada. Hasta este viernes 14 de noviembre estará abierto el plazo de inscripción para apuntarse a la XXXIII edición de éste exitoso curso, que está avalado por El Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada. El coste del curso es de 165 euros por alumno. Cada alumno recibirá un título de Monitor y será incluido en una bolsa de trabajo a nivel nacional e internacional.