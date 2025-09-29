Juan Miguel Cervantes y Ana Isabel Cánovas, ganadores de La Sagra SkyRace 2025

R. I. Granada Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:50 Comenta Compartir

Puebla de Don Fadrique se convirtió en el epicentro del atletismo de montaña con la celebración de la esperada La Sagra SkyRace 2025, una prueba que reunió a 500 corredores de diferentes puntos de España y que alcanza ya la decimoséptima edición, que la convierte en la prueba más veterana de Andalucía en esta modalidad deportiva.

El ganador en la categoría Sky Maratón, sobre la distancia de 42 kilómetros, fue Juan Miguel Cervantes. En segunda posición llegó Alfonso Soler y en tercer lugar, Francisco José Díaz. En la modalidad femenina, sobre la misma distancia, la ganadora fue Ana Isabel Cánovas. Segunda clasificada fue Ester Sánchez Pérez y en tercer lugar, Julia Usataya.

En el ámbito local destacaron Jesús García Sánchez, en la SkyMaraton; y a Diego Alarcón y Carlota Castillo como ganadores de la SkyTrail.

La carrera, celebrada el sábado, efectuó su salida desde el mismo centro del municipio y ofreció un espectacular recorrido por los parajes naturales de la Sierra de La Sagra, llagando a la cima de La Sagra y combinando exigentes ascensos, vertiginosos descensos y vistas panorámicas inigualables donde se incluye el paraje de Las Santas y la Piedra de la Rendija con una organización y un ambiente deportivo inmejorable. Los participantes pudieron escoger entre cuatro modalidades: la Sagra SkyMaraton (42 km), la Sagra SkyRace (26 km), la Sagra SkyTrail (16 km) y como novedad, la Sagra Senderismo, sobre una distancia de 12,43 km.

El alcalde de Puebla de Don Fadrique, Jesús Fernández, destacó la importancia de este evento como motor de dinamización turística y económica para el municipio.

