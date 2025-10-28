Juan Luis López Anaya 'Luiyi', dos oros y un bronce en el Europeo máster

José Antonio Salvador Motril Martes, 28 de octubre 2025, 14:00 Comenta Compartir

Sobresaliente para el motrileño Juan Luis López Anaya 'Luiyi' en su año de estreno en la categoría máster 55 donde sigue en el mismo patrón que en +50 y +45. El mejor atleta máster español en 2023 confirmó en el campeonato de Europa, celebrado en Madeira (Portugal), que es el rey de su categoría.

'Luiyi' se clasificó para las semifinales de los 400 metros casi dejándose ir en su serie, en la que fue primero con 56.26. En semis logró la clasificación directa para la final al ganar con 54.83. Lo mejor lo dejó para la carrera por las medallas, en la que se impuso con una marca de 52.59, superando al italiano Claudio Fausti, segundo con 53.53.

Con el título europeo de 400, 'Luiyi' afrontó días después la prueba de los 200. Se plantó en la final y en ella realizó su mejor tiempo, 24.44, lo que le valió para hacerse con lek bronce, siendo superado por el campeón, el británico Darren Scott (23.88), y el italiano Claudio Fauci (24.12).

La guinda llegaría el último día con la conquista del oro en los relevos 4x400 mixtos máster +55, en los que corrió la tercera posta con un equipo que completaron Donato Ramírez, Carmen Franco y Esther Colás. España hizo una marca de 3:56.45, aventajando en casi ocho segundos a Polonia y pulverizando el récord de Europa que estaba en poder del equipo alemán.

