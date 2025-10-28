Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
'Luiyi', instalado en lo más alto del podio de los 400 metros. J. A. S.

Atletismo

Juan Luis López Anaya 'Luiyi', dos oros y un bronce en el Europeo máster

Se sube a lo más alto del podio en los 400 metros y en el relevo 4x400 mixtos +55; es tercero en los 200 lisos

José Antonio Salvador

Motril

Martes, 28 de octubre 2025, 14:00

Comenta

Sobresaliente para el motrileño Juan Luis López Anaya 'Luiyi' en su año de estreno en la categoría máster 55 donde sigue en el mismo patrón que en +50 y +45. El mejor atleta máster español en 2023 confirmó en el campeonato de Europa, celebrado en Madeira (Portugal), que es el rey de su categoría.

'Luiyi' se clasificó para las semifinales de los 400 metros casi dejándose ir en su serie, en la que fue primero con 56.26. En semis logró la clasificación directa para la final al ganar con 54.83. Lo mejor lo dejó para la carrera por las medallas, en la que se impuso con una marca de 52.59, superando al italiano Claudio Fausti, segundo con 53.53.

Con el título europeo de 400, 'Luiyi' afrontó días después la prueba de los 200. Se plantó en la final y en ella realizó su mejor tiempo, 24.44, lo que le valió para hacerse con lek bronce, siendo superado por el campeón, el británico Darren Scott (23.88), y el italiano Claudio Fauci (24.12).

La guinda llegaría el último día con la conquista del oro en los relevos 4x400 mixtos máster +55, en los que corrió la tercera posta con un equipo que completaron Donato Ramírez, Carmen Franco y Esther Colás. España hizo una marca de 3:56.45, aventajando en casi ocho segundos a Polonia y pulverizando el récord de Europa que estaba en poder del equipo alemán.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  3. 3 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  4. 4 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  5. 5 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada
  6. 6 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  7. 7

    El aeropuerto de Granada acogerá 3.980 vuelos de 17 destinos durante la temporada de invierno
  8. 8 Agresiva oferta de El Corte Inglés en una garrafa de aceite de oliva virgen extra que rompe el mercado
  9. 9

    Vecinos de Albayda denuncian vandalismo con varios cristales de coches rotos
  10. 10 El infierno de Lidia en Granada: «Me he cambiado varias veces de centro por bullying y me han llamado de todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Juan Luis López Anaya 'Luiyi', dos oros y un bronce en el Europeo máster

Juan Luis López Anaya &#039;Luiyi&#039;, dos oros y un bronce en el Europeo máster