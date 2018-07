Triatlón Jacob Gutiérrez y Lourdes Heredia triunfan en el Trail de Trevélez Fueron los ganadores absolutos de la distancia trail de 19,95 kilómetros por Trevélez y Busquístar JOSÉ I. CEJUDO GRANADA Martes, 17 julio 2018, 02:37

Debido al éxito de la I Prueba de Fondo Jamón de Trevélez del pasado Gran Premio de Fondo Diputación, el municipio alpujarreño acogió el pasado fin de semana su I Trail del Jamón con Jacob Gutiérrez y Lourdes Heredia como primeros ganadores. Fueron los ganadores absolutos de la distancia trail de 19,95 kilómetros por Trevélez y Busquístar.

Gutiérrez, del club Cerro del Caballo, completó los casi veinte kilómetros en 1:41:34, a diez minutos de Juan Fernández-Figares y Gerardo Aguilera (Alpujarra Fondón). Heredia, del club La Ventanica, ganó en la clasificación femenina con un tiempo de 2:10:49, a nueve minutos de Graci Iáñez (Triatarfe Seat). El tercer escalón fue para Irene Zorrilla (Cártama Trail).

La prueba contó además con un mini trail de 10,96 kilómetros que no abandonó Trevélez. En esta se coronaron Antonio Ruz (Algaida) en 1:03:40, a tres minutos de Juan Antonio Gallegos del club local, y Tanya García (Team Halcón) en una hora y diecisiete minutos justos.

Triatlón de Castril

Por otro lado, el triatleta granadino Luis Miguel del Rosal venció el pasado fin de semana en el I Triatlón Cross Villa de Castril, que con una gran organización y un excelente ambiente recorrió la espectacular Presa del Potrillo y la propia Sierra de la zona. Del Rosal culminó con un tiempo de 1:47.55 después de pasar verdaderas penurias en la prueba.

Terminó sacando siete minutos a Ignacio Morón, al que siguió Juan Ramón Molina. Rocío Saldaña ganó entre las mujeres en tres horas, un minuto y 53 segundos por delante de Alicia Arjona (Archidona Triatlón) y María del Mar Alaminos.

«Llevaba muy preparada la carrera porque estoy con el Ironman y salí liderando desde el primer metro en agua junto a otro chico, salimos a la vez», cuenta Luis Miguel del Rosal.

Tras ese primer kilómetro empecé a sentirse mal. «El ritmo en la bici no era malo pero las sensaciones sí, estuve cerca de retirarme. Al octavo kilómetro me empecé a marear pero me refresqué en el primer avituallamiento y desde entonces fue una contrarreloj porque me habían recortado», asegura el del equipo Silverback, que tuvo que realizar luego algún que otro tramo caminando por la dureza.

La semana que viene participará en el VII Triatlón de Sierra Nevada, otra escala en su preparación para el triatlón de larga distancia que se celebrará en Pontevedra el 26 de agosto.

El CD Ramón y Cajal ha presentado la documentación necesaria para tramitar la inscripción de un equipo filial en la Primera División Nacional femenina. De esta manera, las jugadoras formadas en el club granadino podrán realizar una evolución competitiva más progresiva, evitando el salto desde la competición júnior a la Liga Femenina 2.

El equipo de Primera División Nacional, que aún está a la espera de encontrar un patrocinador principal para este próximo curso, entrenará y jugará sus partidos en el pabellón del CES Ramón y Cajal, algo que además resulta muy simbólico, pues se cumplen quince temporadas desde aquel Limpiezas Celeste de la campaña 2004/05, con el que el CD Ramón y Cajal comenzó la labor de potenciar del baloncesto femenino de la ciudad.

La temporada pasada tres clubes granadinos participaron en Primera División Nacional. Fueron el CD Agustinos, el CD Presentación y el GmasB. Ahora se unirá el equipo filial del CD Ramón y Cajal.

Mientras tanto, el primer equipo, que para esta próxima temporada va a contar como patrocinador principal con el Grupo Hafesa, está a la espera de anunciar las renovaciones de las jugadoras nacionales que formaron parte de la plantilla del curso anterior. Los fichajes se centrarán en las dos extranjeras. Una será americana y la otra europea. Aportarán más físico al equipo para tratar de competir a mejor nivel en la Liga Femenina 2.