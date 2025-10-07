La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada

Ideal Martes, 7 de octubre 2025, 14:38 Comenta Compartir

La almuñequera Solange Janssens tendrá la oportunidad este fin de semana de competir en el Rally de Granada, a los mandos de un Dacia Sandero con Iván Urea, como copiloto. Aunque es directora de la Escuela Profesional de Danza de Almuñécar, ahora su profesión principal es la de creadora de contenidos para redes sociales, contando con un millón de seguidores en Tik Tok y medio millón en Instagram.

Solange ha vivido muy de cerca el mundo del motor, puesto que su padre es piloto de automovilismo de montaña. Humberto Janssens Vrebos nació en Bélgica, pero está afincado en Almuñécar desde los siete años. Comenzó siendo ciclista profesional pero lo dejó para centrarse en los coches. Fundó una empresa dedicada a la reparación de motores de kart y motos de agua. Humberto ganó el Circuito Andaluz en 2013, 2014 y 2015. También ha ganado cuatro veces el Campeonato Andaluz de Montaña (2015, 2016, 2023 y 2024) y tres el Campeonato de España de Montaña (2015, 2016 y 2020 en categoría C3). Este año es el líder del Campeonato de Andalucía de Turismos de Montaña. Ganó el Premio del Motor en la Gala del Deporte organizada por los periodistas deportivos de Granada en el año 2019. Ahora aconsejará a su hija para esta experiencia en el rally granadino.

Solange explica por qué va a debutar en el Rally de Granada: «Para mí ha sido una sorpresa inesperada. Todo viene porque grabé un vídeo en el coche de mi padre en el circuito de Guadix y tuvo mucho éxito. Lo vio Arturo y llamó a mi padre para que corriera el rally y aquí estoy... preparada». La almuñequera recuerda que «desde chica estaba con mi padre con las motos de agua y con los karts, y ahora estoy muy ilusionada, súper motivada. Ya he estado entrenando con mi padre y esta semana con el copiloto. Puede que al final me guste y me aficione a los rallyes».

Tras estos días de preparación Solange hará los test el jueves, estará presente en la recepción oficial del rally y debutará el viernes por la noche en el tramo urbano en el centro de Granada. Su padre se montará con ella en alguna ocasión y señala que al copiloto le dirá que «ten cuidado que si la niña se embala, frénala».

Aunque es profesora de danza y es directora de un centro en Almuñécar, su dedicación más importante en la actualidad son las redes sociales, TikTok e Instagram principalmente. «Ahora mismo es el cien por cien de mi vida. Todo empezó cuando hace cuatro años subí un vídeo bailando con mi marido. Luego subimos más y así hasta ahora» señala Solange que tiene más de un millón de seguidores en Tik Tok y medio millón en Instagram.

Añade que «tengo que salir todos los días, con vídeos de moda, humor, familia, deporte, menos cocinar que eso lo hace mi marido». Ha firmado contratos con grandes marcas y ha alcanzado un nivel de popularidad espectacular. Señala que «ha sido un cambio en mi vida importante, me paran por la calle, me piden fotos. Buenos aquí en Almuñécar nos conocemos todos pero cuando salgo también me reconocen, y la verdad es que estoy encantada». Solange ha sabido conectar con la audiencia compartiendo su día a día, a todos los niveles: estilo de vida, maternidad, momentos cotidianos, con un estilo fresco y desenfadado. Ahora abre un nuevo frente en su vida, el mundo de los rallyes... «a lo mejor me animo y corro el año que viene».

Temas

Instagram

Almuñécar

TikTok

Motor