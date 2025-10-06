Ignacio Galán recibe en Torre Iberdrola a María Pérez tras sus dos oros en Tokio

R. I. Granada Lunes, 6 de octubre 2025, 18:13 | Actualizado 18:30h. Comenta Compartir

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, recibió en Torre Iberdrola, sede social de la compañía en Bilbao, a María Pérez, para felicitarla en persona tras hacer historia en el Mundial de atletismo de Tokio 2025. La marchadora se colgó dos nuevos oros en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha, un hito que ya logró en el campeonato del mundo de Budapest 2023. Con sus cuatro títulos mundiales -una conquista sin precedentes en el atletismo femenino y masculino de nuestro país-, la granadina se confirmó como la mejor atleta española de todos los tiempos, tanto por su palmarés como por su impacto en la historia del deporte nacional.

María, recién regresada de sus vacaciones, es una de las integrantes del programa Embajadoras Iberdrola, compuesto por 35 deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo y a las que la compañía busca dar la mayor difusión posible en medios de comunicación y redes sociales.

Ignacio Galán la felicitó en nombre de todos los empleados de la compañía y señaló: «Sentimos un profundo orgullo y admiración por deportistas como María, que con su esfuerzo, sacrificio y compromiso representan lo mejor del deporte español. Su ejemplo inspira a miles de personas y demuestra que el talento, cuando se acompaña de perseverancia, no tiene límites. Para Iberdrola es un honor contar con aliadas como ella en la promoción de la igualdad y la visibilidad de las mujeres en el ámbito deportivo. Su éxito en Tokio es también un triunfo colectivo por los valores que compartimos: superación, trabajo en equipo y pasión por lo que hacemos».

La marchadora, por su parte, afirmó: «Quiero dar las gracias a Iberdrola por su apoyo incondicional, que ha sido esencial en mi carrera, y también por su compromiso con el deporte femenino. Para mí es un honor ser embajadora de este gran proyecto. Además, formar parte del Jurado de Honor de los Premios Iberdrola Supera es un paso más en esta relación, en un momento muy especial para el atletismo español. Para mí es un orgullo compartir valores que impulsan el talento y dan visibilidad a las mujeres en el deporte».