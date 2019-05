Atletismo Ignacio Fontes y Dani Rodríguez se proclaman campeones de Europa con el Playas de Castellón P. C. Los granadinos firmaron dos buenas carreras en las pruebas de 800 y 200 metros lisos cada uno ante rivales de primer nivel continental JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Martes, 28 mayo 2019, 01:51

Los atletas granadinos Ignacio Fontes y Dani Rodríguez se proclamaron este fin de semana campeones de la Copa de Europa de clubes con el Playas de Castellón, anfitrión de la cita que reunió a muchos de los mejores especialistas del continente ante una grada abarrotada. El Playas se impuso con 122 puntos por uno solo de diferencia respecto al campeón turco del Fenerbahce, con emoción hasta el final y exitazo para los granadinos.

Ignacio Fontes fue tercero en los 800 metros con un tiempo de 1:49.20 en una carrera que comandó el keniata Ferguson Cheruiyot para el Fenerbahce en 1:47.88 y en la que el mediofondista discípulo de Jesús Montiel siguió al polaco Marcin Lewandowski (Sport Lisboa e Benfica) hasta el final, finalizando el bicampeón europeo en 1:48.56. Dani Rodríguez acabó cuarto en los 200 metros lisos con una marca de 2104 tras el imponente campeón Ramil Guliyev (Fenerbahce), que alcanzó un registro de 20.32 bajando los 21 segundos al igual que Christopher Garia (Rotterdam Atletiek, 20.68) y Leon Reid (Birchfield Harriers).

«Me esperaba este resultado por las marcas aunque me habría gustado dar el susto, pero tanto Cheruiyot como Lewandowski están todavía unos peldaños por encima. La carrera fue lenta hasta la última vuelta en la que dieron el arreón y me abrieron hueco. A falta de 400 metros iba quinto junto al polaco y pensé en lanzarme pero fue un espejismo», describe Ignacio Fontes. «Me quedo con buenas sensaciones porque son rivales muy fuertes y era la primera carrera de nivel tras la experiencia en altitud en Sierra Nevada. Tengo que ir afinando ya para el Campeonato de España», asegura el mediofondista. «Estoy orgulloso de nuestro club porque hace las cosas muy bien y nos tiene contentos a todos, a la vista está», apostilla Fontes.

También supuso la primera competición de la temporada para su compañero Dani Rodríguez. «Noté que me faltaban fuerzas en los últimos metros pero para empezar es una buena marca, no me puedo quejar», señala sobre su 21.04. «Correr con tres atletas que bajaron de 21 segundos como el campeón del mundo Guliyev es un orgullo. No siempre se tiene esta oportunidad de hacerlo además con las gradas llenas, algo que se nota luego a la hora de competir», explica el velocista. «Todo el equipo fue muy competitivo hasta la última prueba. Estoy muy orgulloso por correr en el mejor equipo de Europa», reconoce Rodríguez. El Valencia Esports fue tercero en la competición femenina, ausente la granadina Laura Bueno por lesión.

Nacional sub-20 de clubes

La pista de Zaragoza acogió este fin de semana el XXXIII Campeonato de España de clubes sub-20 con buenos resultados granadinos, en especial para los integrantes del Cueva de Nerja que fueron subcampeones tanto en la competición masculina como en la femenina, en ambas tras el Playas de Castellón. Destacaron en especial la segunda posición de Una Stancev en el salto de altura con un registro de 1.67 y los terceros puestos de Darío Bruzón en la longitud, Javier Sánchez en el 400, Pablo Martín en el 100, Juanfran Soto en los 5.000 metros marcha y Manuel Jiménez y Cristina Rodríguez en el 3.000, todos del club nerjeño. Tuvieron menos suerte Juan Leyva en el salto con pértiga y Sophia Fernández en el 800. También destacaron las segundas posiciones en los relevos con Pablo Martín y Darío Bruzón en el corto y Javier Sánchez en el largo.

En la provincia, el estadio Núñez Blanca del Zaidín celebró durante el sábado el sexto control al aire libre de lo que va de temporada. Participaron muchos atletas granadinos, en especial los más jóvenes.