Serafín, del Huétor Tájar, en la jugada de su gol. J. A. S.
Fútbol modesto

El Huétor Tájar elimina al Bollullos y se sitúa a dos eliminatorias de jugar la Copa del Rey

Los granadinos, tras empatar a cero en el tiempo reglamentario y a uno en la prórroga, ganaron en los penaltis a los onubenses

José A. Salvador

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:20

Los granadinos del Huétor Tájar y los onubenses del Bollullos se jugaban el pase a los octavos de final de la Copa Federación, a su ... vez eliminatorias previas para la disputa de la Copa de S.M. El Rey y con ello el premio extra de garantizarse poder enfrentarse como local a un conjunto de Primera División. El desenlace fue de empate a cero en el tiempo reglamentario, y a uno tras la prórroga, por lo que se hubo de ir a los penaltis donde la suerte acompañó al Huétor Tájar. Al descanso, empate a cero.

