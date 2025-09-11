El Huétor Tájar elimina al Bollullos y se sitúa a dos eliminatorias de jugar la Copa del Rey
Los granadinos, tras empatar a cero en el tiempo reglamentario y a uno en la prórroga, ganaron en los penaltis a los onubenses
José A. Salvador
Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:20
Los granadinos del Huétor Tájar y los onubenses del Bollullos se jugaban el pase a los octavos de final de la Copa Federación, a su ... vez eliminatorias previas para la disputa de la Copa de S.M. El Rey y con ello el premio extra de garantizarse poder enfrentarse como local a un conjunto de Primera División. El desenlace fue de empate a cero en el tiempo reglamentario, y a uno tras la prórroga, por lo que se hubo de ir a los penaltis donde la suerte acompañó al Huétor Tájar. Al descanso, empate a cero.
Comenzaron mejor los visitantes, aunque las ocasiones más claras de gol fueron de color local. Jorge López, su cabezazo lo sacó un defensa en la línea, y Esteban, al palo, avisaron.
El Bollullos, en la primera parte, no compareció en el municipal Miguel Moranto. Al intermedio tablas. En el segundo acto se rompieron las hostilidades, ambos buscaron la portería, aunque sin llegadas con peligro. La mejor opción para evitar la prórroga la dispuso el hueteño Iván Ayllón que, de cabeza a lanzamiento de falta, perdonó.
Gol polémico
En la primera parte de la prórroga se adelantó el Huétor con gol de Serafín, tras aprovechar un disparo de falta de Utrilla al palo, pero empató, con gol polémico, el onubense Jorge Ceballos. En la segunda mitad del añadido los dos equipos se dejaron llevar con la mirada a las tandas de penaltis, suerte donde los hueteños ganaron tras una parada de Fidel y el lanzamiento decisivo que anotó Utrilla.
En los otros tres enfrentamientos del grupo el Orihuela ganó al Ceuta 6 de Junio (2-5), el Molinense venció al Xerez (2-0) y el CD Minera, equipo de la localidad murciana de Cartagena y próximo rival del Huétor Tájar, se impuso al Melilla (3-0).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.