El Huétor Tájar comienza su camino en la Copa RFEF

José Antonio Salvador Martes, 9 de septiembre 2025, 13:33

El Huétor Tájar y el Bollullos, de Huelva, como campeón y subcampeón de la Copa RFAF, comienzan su camino en la fase nacional de la Copa RFEF, a su vez eliminatorias previas para la disputa de la Copa del Rey. En la Copa Federación hay 32 equipos. Estos se dividen en cuatro grupos de ocho conjuntos y solo el finalista se clasifica para la primera eliminatoria de la Copa del Rey, con el premio extra de garantizarse poder enfrentarse como local a un conjunto de Primera división.

La ronda de dieciseisavos de final comienza y en ella el Huétor Tájar recibirá, a las 20 horas en el estadio Miguel Moranto, y en eliminatoria a partido único, al Bollullos. En los otros tres enfrentamientos del grupo, con equipos de Segunda y Tercera Federación, el Ceuta 6 de Junio se medirá al Orihuela, el Molinense al Xerez CD y el CD Minera a la UD Melilla.

