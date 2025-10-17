Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La alcaldesa Marifrán Carazo, junto a la influencer Lola Lolita y el trofeo de Kart Royale. Ariel C. Rojas
Evento con influencers

Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada

El evento contará con carreras, conciertos en directo y múltiples sorpresas de la mano de artistas e influencers

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:39

Comenta

Kart Royale, la Fórmula 1 de los creadores de contenido y celebridades, llega a Granada. La primera edición del evento impulsado por Atresmedia 'conquistará' la capital desde primera hora de la mañana hasta la madrugada con carreras, conciertos en directo, sorpresas y muchos más detalles de la mano de influencers como Lola Lolita, Marina Riverss, Ceciarmy o Cristóbal Soria. A continuación, toda la información sobre los horarios de la gran cita -aproximados-, que tendrá lugar entre Puerta Real y el Paseo del Salón.

09.00

Primeros entrenamientos libres de las diez escuderías y los 30 pilotos participantes. Se trata de una toma de contacto con el circuito y la máquina antes de las pruebas puntuables.

10.00

Clasificación para la gran carrera mediante distintas mangas de ocho minutos cada una. Será la fase que determinará las posiciones de los pilotos de cara al arranque de la carrera.

11.00

Vuelta de honor de todos los pilotos ante el público asistente. Tras ella, arrancará la carrera. Esta se dividirá en tres mangas de ocho vueltas cada una. Acto seguido, será el turno para una prueba especial de la que no han trascendido detalles.

14.30

Final, recuento de puntos y entrega de trofeos.

15.00

Concierto sorpresa.

17.00-23.00

Fiesta 'Algarete' en la fanzone del Paseo del Salón. Incluye las actuaciones en directo de Xiyo y Fernández, de Yapi y de JC Reyes, así como las sesiones de La Mano de Oro y Serrato. También habrá 'foodtrucks', 'stands' de patrocinadores y la presencia de influencers. Acceso con entrada.

23.00-06.00

Fin de fiestas. 'Afterparty' en la sala Aliatar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  3. 3 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  4. 4 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  5. 5 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  6. 6 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  7. 7 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  8. 8 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  9. 9

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»
  10. 10 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada

Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada