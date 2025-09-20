«¡Ha hecho historia otra vez!»: de Moreno a la ministra Alegría, España se rinde a María Pérez Las reacciones al nuevo éxito de la marchadora granadina se suceden en las redes sociales

María Pérez se ha convertido en la primera mujer que emula una doble corona global en la historia al proclamarse campeona del mundo de 20 kilómetros marcha esta madrugada en Tokio. Desde que la de Orce ha cruzado la línea de meta no han parado de sucederse las reacciones en redes sociales.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha publicado un mensaje en 'X' en el que felicita a la marchadora granadina:

Nueva MEDALLA DE ORO para María Pérez.



¡TETRACAMPEONA DEL MUNDO!

🥇🥇🥇🥇#Andalucía y toda España están muy orgullosas de ti, @garciaperezmari. Eres una de las grandes estrellas del deporte.



— Juanma Moreno

La alcaldesa de Granada, en la misma red social, ha destacado que María sitúa a la provincia «en lo más alto del deporte mundial».

@garciaperezmari se convierte en leyenda. Nuestra atleta granadina vuelve a hacer historia al lograr la medalla de oro en los 20 kms marcha, tan solo unos días después de ganar la prueba de los 35 kms



— Marifran Carazo

Pilar Alegría, ministra de Educación, FP y Deportes, ha calificado a María como «una atleta de época».

María Pérez, bicampeona del mundo en 2023 en los 35 y 20km marcha, ha repetido esta doble gesta en Tokio.



¡Ya suma cuatro medallas de oro mundialistas en su carrera deportiva!



Una atleta de época.



— Pilar Alegría

Por su parte, el presidente de la Diputación ha incidido en que María Pérez «es un ejemplo para nuestros jóvenes, que encuentran en ella un espejo en el que mirarse para perseguir sus sueños con constancia, esfuerzo y sacrificio». Asimismo, ha señalado que «está haciendo bandera de Granada más allá de nuestras fronteras, representándonos en todo el mundo».

Doy traslado a la Comisión de Honores y Distinciones de la Diputación de Granada la propuesta de nombrar Hija Predilecta de la provincia a @garciaperezmari



✅Leyenda viva del deporte

✅Orgullo de Granada

✅Ejemplo para nuestros jóvenes



— Francis Rodríguez