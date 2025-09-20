Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«¡Ha hecho historia otra vez!»: de Moreno a la ministra Alegría, España se rinde a María Pérez

Las reacciones al nuevo éxito de la marchadora granadina se suceden en las redes sociales

C. B.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:27

María Pérez se ha convertido en la primera mujer que emula una doble corona global en la historia al proclamarse campeona del mundo de 20 kilómetros marcha esta madrugada en Tokio. Desde que la de Orce ha cruzado la línea de meta no han parado de sucederse las reacciones en redes sociales.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha publicado un mensaje en 'X' en el que felicita a la marchadora granadina:

La alcaldesa de Granada, en la misma red social, ha destacado que María sitúa a la provincia «en lo más alto del deporte mundial».

Pilar Alegría, ministra de Educación, FP y Deportes, ha calificado a María como «una atleta de época».

Por su parte, el presidente de la Diputación ha incidido en que María Pérez «es un ejemplo para nuestros jóvenes, que encuentran en ella un espejo en el que mirarse para perseguir sus sueños con constancia, esfuerzo y sacrificio». Asimismo, ha señalado que «está haciendo bandera de Granada más allá de nuestras fronteras, representándonos en todo el mundo».

