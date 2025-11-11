Los Harlem Globetrotters anuncian espectáculo de mates y jugadas imposibles en Granada

Granada acogerá el espectáculo de mates y jugadas imposibles por antonomasia del baloncesto mundial. Los Harlem Globetrotters, mítico equipo estadounidense, aterrizarán esta primevarea en el ... Palacio de Deportes para celebrar sus cien años de historia con una gira muy especial y llena de novedades.

«En 'La Gira de los 100 años', los espectadores serán testigos de un siglo de jugadas asombrosas, que les dejarán boquiabiertos y les emocionará. Desde mates que desafían la gravedad hasta trucos que cambian el rumbo del partido, los aficionados sentirán la historia, la alegría y la diversión que solo los Harlem Globetrotters pueden ofrecer», reza un comunicado de la entidad.

El espectáculo, que llega siete años después del último que celebraron en la ciudad, tendrá lugar en el Palacio desde las 18.30 horas del domingo 17 de mayo, que coincide con la salida del Covirán Granada a la cancha del Baskonia por la jornada 32 de Liga Endesa. En este tour, «el equipo estrenará por primera vez sus nuevas camisetas del centenario en sus tradicionales enfrentamientos contra los Washington Generals, que harán vibrar al público con algo más que un partido: canastas de 4 puntos, lanzamientos lejanos desde la grada, un desafío tras otro y muchas más sorpresas», desvela la organización.

Las entradas ya están disponibles, con precios que van desde los 25 hasta los 55 euros en función del sector, en la web oficial de Mi Taquilla y de El Corte Inglés. La experiencia también incluye pases VIP de entre 250 y 300 euros para conocer a los jugadores en persona antes del inicio, acceder a la pista durante el calentamiento o incluso poder ver el espectáculo desde el banquillo.