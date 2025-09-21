El granadino Samuel Molina logra dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Kick Boxing Pertenece al club Dekesthai de Huétor Tájar, y ha participado en el Wako Youth European Kickboxing Championship, celebrado en Jesolo (Italia)

Samuel Molina Solera, luchador del club Dekesthai de Huétor Tájar, ha ganado dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Kick Boxing, el Wako Youth European Kickboxing Championship, celebrado en Jesolo (Italia).

El hueteño ha acudido a este torneo como miembro de la Federación Andaluza, y llamado por la Selección Española de Kick Boxing. En este evento wako se reúnen los mejores deportistas europeos de las distintas disciplinas de kickboxing, y Samuel Molina obtuvo la medalla de bronce en las modalidades de kicklight -84 y light contact -84.

Desde el Ayuntamiento de Huétor Tájar han querido reconocer y dar la enhorabuena a Samuel y, por extensión, a todo el club Derkesthai por su trabajo. Así, el concejal de Deportes, Juan Pedro Jiménez, señala que «Samuel es un deportista excelente que, con su juventud, está demostrando que puede llegar a donde se proponga, y estamos muy orgullosos de él».

Por su parte, el alcalde hueteño, Fernando Delgado, ha señalado que «este Ayuntamiento entregó recientemente un reconocimiento a Samuel por sus logros deportivos, y nos sentimos profundamente orgullosos de su trabajo y su evolución».

