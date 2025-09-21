Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El granadino Samuel Molina logra dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Kick Boxing

Pertenece al club Dekesthai de Huétor Tájar, y ha participado en el Wako Youth European Kickboxing Championship, celebrado en Jesolo (Italia)

Ideal

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:47

Samuel Molina Solera, luchador del club Dekesthai de Huétor Tájar, ha ganado dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Kick Boxing, el Wako Youth European Kickboxing Championship, celebrado en Jesolo (Italia).

El hueteño ha acudido a este torneo como miembro de la Federación Andaluza, y llamado por la Selección Española de Kick Boxing. En este evento wako se reúnen los mejores deportistas europeos de las distintas disciplinas de kickboxing, y Samuel Molina obtuvo la medalla de bronce en las modalidades de kicklight -84 y light contact -84.

Desde el Ayuntamiento de Huétor Tájar han querido reconocer y dar la enhorabuena a Samuel y, por extensión, a todo el club Derkesthai por su trabajo. Así, el concejal de Deportes, Juan Pedro Jiménez, señala que «Samuel es un deportista excelente que, con su juventud, está demostrando que puede llegar a donde se proponga, y estamos muy orgullosos de él».

Por su parte, el alcalde hueteño, Fernando Delgado, ha señalado que «este Ayuntamiento entregó recientemente un reconocimiento a Samuel por sus logros deportivos, y nos sentimos profundamente orgullosos de su trabajo y su evolución».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  4. 4

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  5. 5 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  6. 6

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  7. 7

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  8. 8

    «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»
  9. 9 Esto es lo que sucede si tocas dos veces la esquina de un datáfono cuando vas a pagar
  10. 10

    «No esperaba que mi crisis de los treinta fuera una metástasis»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El granadino Samuel Molina logra dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Kick Boxing

El granadino Samuel Molina logra dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Kick Boxing