El granadino que 'pilló' a Primoz Roglic en pleno ascenso a Sierra Nevada: «Es un lujo»

Granada es tierra de ciclismo y de grandes corredores. Así lo demuestran los numerosos competidores del circuito internacional que se trasladan a la provincia para preparar cada temporada, siempre con un paraje predilecto en su hoja de ruta: Sierra Nevada. El último en enfrentarse a su desnivel fue Primoz Roglic -cuatro veces campeón de la Vuelta a España y una del Giro-, al que un granadino se atrevió a 'hacerle frente'.

Se trata de Pablo Maldonado, joven ciclista amateur y apasionado del deporte de la bicicleta. Subía la carretera junto a unos amigos cuando, de repente, el esloveno apareció en escena. «Cuando pasamos Pinos Genil, alguien nos adelantó. Era Primoz Roglic. Cuando nos sacaba unos 50 metros, un amigo me animó a seguirlo para grabarme con él. Hice un sprint y le alcancé. Le pedí permiso y fue muy amable conmigo», explica el propio Maldonado a IDEAL.

«Pude hablar lo justo con él, ya que prosiguió su entrenamiento y no pude seguirle el ritmo. Me contó que estaba haciendo cuatro subidas a la Sierra ese mismo día. Parecía que iba de paseo, muy fresco», rememora. El momento quedó inmortalizado en un video grabado por el amateur, donde se muestra al propio Pablo comentando que «esto solo pasa en Granada» y al profesional saludando ante la cámara a su lado. Un recurso que pasó de las redes sociales a las secciones deportivas de los noticiarios.

«No esperaba esa repercusión, pero la verdad que poder ir al lado de profesionales durante un rato es un lujo que tenemos en Granada. Me he topado con otros muchos, pero siempre en sentido contrario. Con Roglic sí que pude coincidir de verdad y disfrutarlo», sentencia. Sierra Nevada ya registró la subida de los mejores ciclistas del mundo, tales como Jonas Vingegaard o Tadej Pogacar, en sus entrenamientos previos al último Tour de Francia.