El granadino Pablo Sánchez, el más valorado de la División de Honor

El santaferino Rubén Cuéllar, subcampeón nacional sub-23 de triatlón

ste pasado fin de semana se disputó en la localidad de Mar de Pulpí, en la provincia de Almería, el Campeonato de España de Triatlón Cros. El santaferino Rubén Cuéllar consiguió un subcampeonato en la categoría sub-23 gracias a su séptima posición en la clasificación general en un tiempo de una hora, catorce minutos y 25 segundos, repartidos entre los 13 minutos y 33 segundos que precisó en la natación, los 37 minutos y 30 segundos que dedicó a la bicicleta y los 20 minutos y 36 segundos del tramo final a pie.

«Son muchos años intentando estar arriba en una prueba de élite nacional. A veces las fuerzas no acompañaban, otras acompañaban pero seguía saliendo un puesto mediocre hasta que por fin salió la carrera esperada, luchando desde la primera brazada hasta la última zancada y obteniendo mi recompensa a tanto esfuerzo», expresó en redes sociales Cuéllar. «Salí del agua en un tercer grupo y en la bici conseguimos alcanzar al segundo. Ya corriendo me sentí muy bien, me puse el segundo sub-23 y no me cogió nadie», describe el santaferino.