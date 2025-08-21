El granadino Pablo Pérez Navarro se proclama subcampeón de España Junior de tenis El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros ha felicitado a su paisano, actual número 55 del ranking absoluto de España, por este nuevo logro deportivo

El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros felicita a Pablo Pérez Navarro, vecino de la localidad y actual número 55 del ranking absoluto de España, por los extraordinarios resultados obtenidos en el Campeonato de España Júnior celebrado en Chamartín (Madrid).

El granadino ha logrado alzarse con el título de subcampeón de España júnior tanto en la categoría individual como en dobles, firmando un torneo memorable. La final individual fue un emocionante encuentro que se resolvió con un marcador de 6-2, 5-7, 6-3.

«Desde el Ayuntamiento queremos expresar nuestro orgullo por contar con jóvenes deportistas como Pablo, que con su esfuerzo, constancia y talento llevan el nombre de Fuente Vaqueros a lo más alto del deporte nacional», ha destacado el alcalde fuenterino,