El accitano José Juan García, durante un ejercicio en una competición anterior. R. I.

Deporte en Granada

El granadino José Juan García consigue la plata en el Europeo de powerlifting

El competidor de Guadix supera una lesión previa a la competición para acceder a su primer podio continental y se queda cerca del oro

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:35

Comenta

El granadino José Juan García se llevó la medalla de plata en el Campeonato de Europa Júnior de Powerlifting, disciplina basada en el levantamiento en ... potencia que combina sentadilla, press de banca y peso muerto. Tras coronarse en mayo como campeón nacional de dicha edad en -74 kilogramos, el accitano logró su primera presea continental en Lituania tras superar una lesión y pese a quedarse a tan solo dos kilos y medio de la gloria.

