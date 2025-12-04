El granadino José Juan García consigue la plata en el Europeo de powerlifting

El granadino José Juan García se llevó la medalla de plata en el Campeonato de Europa Júnior de Powerlifting, disciplina basada en el levantamiento en ... potencia que combina sentadilla, press de banca y peso muerto. Tras coronarse en mayo como campeón nacional de dicha edad en -74 kilogramos, el accitano logró su primera presea continental en Lituania tras superar una lesión y pese a quedarse a tan solo dos kilos y medio de la gloria.

«Hice una muy buena preparación, pero un pinchazo en las lumbares me impidió entrenar a una semana del campeonato. Llegué con dudas, pues tuve que readaptar los movimientos, pero al final igualé mi sentadilla al levantar 240 y subí el peso en las otras categorías –157,5 en press de banca y 295 en peso muerto, el oro de dicha manga–», expresó el propio García a IDEAL después de la competición.

Gracias a su buen hacer en el peso muerto, el competidor de Guadix logró auparse hasta la segunda posición del ránking. Únicamente le superó el irlandés Joshua Ola, cuya constancia para firmar la tercera mejor marca en sentandilla y press de banca le otorgó el campeonato continental con un peso total de 695 kilos, dos y medio menos que el granadino. El turco Serhat Erken y el búlgaro Kalin Drashkov igualaron sus 692,5, pero se conformaron con el bronce y la medalla de 'chocolate' respectivamente al obtener una puntuación menor en cuanto a rendimiento global.

«He salido muy contento y orgulloso de mi actuación en el Europeo. Durante las pruebas, la adrenalina hace que no sientas mucho más. Únicamente te da para tirar de corazón. Creo me mermó no haber realizado la última tirada pesada, pero me vuelvo a España encantado», sentenció el accitano, vigente campeón nacional de su categoría desde el pasado mayo.