El granadino David Valero arranca con victoria en la Brasil Ride
El corredor de Baza se impone a sus 36 años en una primera etapa con recorrido reducido a causa de la meteorología
Granada
Lunes, 20 de octubre 2025, 17:03
David Valero se impuso en la primera etapa de la Brasil Ride. El corredor granadino de 36 años ganó con un tiempo de 01:56: ... 49 en un recorrido reducido por la previsión de lluvias fuertes y viento en la zona de Arraial d'Ajuda. Superó por dos segundos al brasileño Gustavo Pereira y por tres al luso Tiago Ferreira, que completaron el podio.
Algunos días después de decir adiós a la Copa del Mundo de su disciplina, el ciclista natural de Baza acudió al país sudamericano para participar en una de las rondas más prestigiosas del calendario. Se sometió a 60 kilómetros con 801 metros de desnivel positivo, lo que le permitió pelear cara a cara junto a los favoritos por los primeros puestos de la tabla.
La Brasil Ride se extenderá hasta el sábado 25 con seis etapas más para alcanzar un total de 553,9 kilómetros y 9.838 metros de desnivel acumulado. La carrera combina pistas, senderos y tramos de selva de la regkón brasileña de Bahía.
