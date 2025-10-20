El granadino David Valero arranca con victoria en la Brasil Ride

David Valero se impuso en la primera etapa de la Brasil Ride. El corredor granadino de 36 años ganó con un tiempo de 01:56: ... 49 en un recorrido reducido por la previsión de lluvias fuertes y viento en la zona de Arraial d'Ajuda. Superó por dos segundos al brasileño Gustavo Pereira y por tres al luso Tiago Ferreira, que completaron el podio.

Algunos días después de decir adiós a la Copa del Mundo de su disciplina, el ciclista natural de Baza acudió al país sudamericano para participar en una de las rondas más prestigiosas del calendario. Se sometió a 60 kilómetros con 801 metros de desnivel positivo, lo que le permitió pelear cara a cara junto a los favoritos por los primeros puestos de la tabla.

La Brasil Ride se extenderá hasta el sábado 25 con seis etapas más para alcanzar un total de 553,9 kilómetros y 9.838 metros de desnivel acumulado. La carrera combina pistas, senderos y tramos de selva de la regkón brasileña de Bahía.