David Valero, durante en la primera etapa de la Brasil Ride. Brasil Ride
Ciclismo de montaña

El granadino David Valero arranca con victoria en la Brasil Ride

El corredor de Baza se impone a sus 36 años en una primera etapa con recorrido reducido a causa de la meteorología

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:03

Comenta

David Valero se impuso en la primera etapa de la Brasil Ride. El corredor granadino de 36 años ganó con un tiempo de 01:56: ... 49 en un recorrido reducido por la previsión de lluvias fuertes y viento en la zona de Arraial d'Ajuda. Superó por dos segundos al brasileño Gustavo Pereira y por tres al luso Tiago Ferreira, que completaron el podio.

