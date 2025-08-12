Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El campeón posa con la medalla junto a sus compañeros de UGR. R. I.
Natación

El granadino Chema Fernández, nuevo campeón máster del mundo en Singapur

El nadador y entrenador del equipo máster de la Universidad de Granada domina la piscina en la final del 200 metros libres de categoría +40

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 17:32

Chema Fernández se coronó como nuevo campeón del mundo de natación en Singapur. El nadador y entrenador del equipo máster de la Universidad de Granada ... fue el más rápido en la piscina durante la final del 200 metros libres de la categoría +40 en los Mundiales de Natación celebrados en el país asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín
  2. 2

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  3. 3

    Dos jóvenes, en el foco de un enfrentamiento por drogas
  4. 4

    La agenda de prostitutas de la trama Koldo en Granada
  5. 5 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  6. 6

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  7. 7

    Ábalos se mete en la madriguera de Granada
  8. 8 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada
  9. 9 La desértica imagen de una playa de Almuñécar antes del boom turístico
  10. 10

    Confirmado: Órgiva afronta el primer brote de lengua azul de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El granadino Chema Fernández, nuevo campeón máster del mundo en Singapur

El granadino Chema Fernández, nuevo campeón máster del mundo en Singapur