El granadino Chema Fernández, nuevo campeón máster del mundo en Singapur

Chema Fernández se coronó como nuevo campeón del mundo de natación en Singapur. El nadador y entrenador del equipo máster de la Universidad de Granada ... fue el más rápido en la piscina durante la final del 200 metros libres de la categoría +40 en los Mundiales de Natación celebrados en el país asiático.

Con una marca de 2.00.51, Fernández se hizo con el oro por delante del resto de competidores. Le tocó remontar, pues la salida de adversarios como Konstantin Bogdanov, James Wardle o Steve Hughes fue mejor. Su actuación los días previos tampoco ayudó. «No salí satisfecho de la competición del 100 libres. No me sentí cómodo, ni estuve fino en la piscina, así que me puse a trabajar para mejorar de cara al 200 en el día y medio del que dispuse para descansar. Vi que ya había ganado antes a mis rivales, a los que conocía y ya tenía estudiados. Confié en mis posibilidades y me preparé», explicó el propio campeón a IDEAL

Rodríguez confiesa que no salió del hotel nada más que para cenar y estirar las piernas, concentrado más que nunca en su estrategia para la prueba nueva. «Ajusté mi plan para luchar para ganar. Lo desarrollé en ese plazo, sabiendo que yo tenía un mejor rendimiento en los segundos 50 metros de la carrera que mis contrarios. Cuando me desperté el día de antes de la final, vi que tenía una oportunidad entre manos. Me mentalicé para divertirme, ser yo mismo en el agua y ganar. Medité en positivo y me motivé», añadió.

Ya en los primeros 50 metros de la carrera, el granadino marchaba cuarto, cerca de un minuto por detrás de Hughes, el líder momentáneo. Este perdió fuelle en los siguientes 50, cediendo su posición ante el avance imparable de Wardle y Bogdanov. Fernández continuaba fuera del podio con una ligera pero clara desventaja sobre el resto, por lo que subió una marcha. «Sabía cómo iba a ir la cosa. Tenía claro que mis rivales empezarían muy fuerte y yo quería forzar para que me viesen delante y subiesen su ritmo al principio, así que utilicé brazadas rápidas», argumentó.

El nadador de la UGR creció en los últimos 100 metros, dejando atrás a Hughes en casi dos segundos e igualando prácticamente su tiempo con el de los otros dos rivales en la pugna final por las medallas. Fue en la recta final cuando Fernández sacó todo su potencial para recortar diferencias y superar a sus contrincantes en un ajustado final, siendo la plata para Bogdanov y el bronce para Wardle finalmente.

Remontada final

«Quise provocar al resto para obligarles a dar su mejor versión. De hecho, batí mi mejor marca personal, jamás había nadado tan rápido como en Singapur.», concluyó el granadino. En el tercer 50, aproveché el volteo de la calle para coger velocidad y lanzarme. Así recorté prácticamente un minuto. Todo se decidió en los últimos 25 metros. Noté cómo el público se agitó, se escuchaba un rugido. Llegué a ponerme por delante del resto, pero me cogieron rápido y tuve que llevar mi cuerpo al límite», detalló.

«Hubo un momento en el que los vi en sus calles en el último largo y ya los perdí de vista. Me dije 'vamos, vamos, vamos'. Sabía que podía ganar. Así me vi en la última brazada, cuando ya lo has hecho todo y el tiempo se detiene. Pensé que podía ser mi momento y me estiré todo lo que pude. Al final, doblé la pared antes que nadie y me proclamé campeón del muno. Un sueño hecho realidad, fue una locura», concluyó el nadador.

Otros logros

La expedición del cuadro universitario en Singapur estuvo compuesta por tres hombres y dos mujeres en total. Entre otros resultados, Santiago Valenzuela finalizó cuarto en la prueba de 50 libres en categoría +50, batiendo su propio récord de España con un crono de 24.98.