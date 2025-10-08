El granadino Adrián Benito da el salto a profesional con el equipo de Alberto Contador

El granadino Adrián Benito se convierte en ciclista profesional. El corredor de 21 años y nacido en La Zubia fichó por el Polti VisitMalta de ... cara a la próxima temporada. Se trata del equipo fundado por Alberto Contador junto a su hermano Fran y el también exciclista Ivan Basso. El joven llega con la vitola de ser el mejor sub 23 de la última campaña tras conseguir varias victorias de mérito.

El zubiense, de perfil escalador, logró subirse al podio en la primera vuelta por etapas de la temporada, la Vuelta al Guadalentín en febrero. Ganó a su vez la Vuelta a Castilla-La Mancha a mediados de agosto. Por el camino, consiguió triunfos tan importantes como la etapa final de la Vuelta a Extremadura, la última etapa y la general de la Vuelta a la Provincia de Zamora, o la etapa reina de la Vuelta a Madrid sub 23.

«Es una oportunidad única, un sueño hecho realidad. Quiero competir al máximo nivel, aunque soy consciente de que comienza una etapa exigente. Serán nuevos retos y responsabilidades, pero los afronto con muchísima ilusión, ganas de aprender, crecer y disfrutar. Voy a volcarme con el Polti VisitMalta, al servicio de los líderes y con mucha motivación», expresó el propio Benito ante los micrófonos de su nuevo equipo.

Por su parte, el mánager general Fran Contador declaró que «los resultados hablan por sí solos. Adrián ha sido uno de los mejores ciclistas de la categoría sub 23 este año. Merecía dar el salto a profesionales y estamos encantados de que vaya a ser en el Polti VisitMalta. Queremos darle continuidad a esa proyección que tiene el corredor».