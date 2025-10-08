Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ciclista Adrián Benito, tras ganar la Vuelta a Zamora 2025. R. I.
Ciclismo

El granadino Adrián Benito da el salto a profesional con el equipo de Alberto Contador

El corredor de 21 años finalizó la pasada campaña como uno de los mejores sub 23 del circuito

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:55

El granadino Adrián Benito se convierte en ciclista profesional. El corredor de 21 años y nacido en La Zubia fichó por el Polti VisitMalta de ... cara a la próxima temporada. Se trata del equipo fundado por Alberto Contador junto a su hermano Fran y el también exciclista Ivan Basso. El joven llega con la vitola de ser el mejor sub 23 de la última campaña tras conseguir varias victorias de mérito.

