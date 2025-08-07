La granadina Esther González entra en las nominaciones por el Balón de Oro

Esther González fue nominada para hacerse con el Balón de Oro femenino 2025. La UEFA incluyó a la delantera granadina en la lista oficial junto ... a las otras 29 mejores futbolistas de la temporada que pelearán por conseguir tal galardón. La futbolista, natural de Huéscar, acabó la Eurocopa como máxima artillera y con el subcampeonato bajo el brazo después de gozar de un rol protagonista durante todo el torneo, méritos que le valieron el puesto en la pugna por el premio más prestigioso del fútbol mundial a nivel individual.

El nombre de Esther González aparece junto al de otras 'cracks' del momento como las culés Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, las dos únicas españolas hasta le fecha en levantar el Balón de Oro -en 2021 y 2022 la primera, y en 2023 y 2024 la segunda-. Otras figuras a tener en cuenta son las de la inglesa Lucy Bronze o la española Mariona Caldentey, campeonas de Europa la primera con su país y la segunda con el Arsenal a nivel de clubes.

La jugadora del Gotham de Nueva York cuajó una excelente temporada después de proclamarse campeona de la Champions CONCACAF ante el Tigres mexicano de Jennifer Hermoso. Además, es la actual pichichi de la NWSL -la liga norteamericana- con diez dianas en 13 jornadas. Sus excelentes números desde que decidió proseguir con su carrera al otro lado del charco la 'devolvieron' a la dinámica de la selección española, falta de una 'nueve' pura, tras casi un año fuera de las convocatorias.

A sus 32 años, Esther vive uno de los momentos más dulces de su carrera. Tiene contrato con el Gotham hasta 2027 y se encuentra en el rango de las jugadoras mejor pagadas de la competición. Toda una estrella que lucha ahora por teñirse de dorado con el principal galardón a nivel individual.