Esther González celebra un triunfo con España en la última Eurocopa. EFE
Fútbol

La granadina Esther González entra en las nominaciones por el Balón de Oro

La delantera de Huéscar, que finalizó la Eurocopa como máxima artillera, se encuentra en una lista con otras 29 candidatas para hacerse con el galardón

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:02

Esther González fue nominada para hacerse con el Balón de Oro femenino 2025. La UEFA incluyó a la delantera granadina en la lista oficial junto ... a las otras 29 mejores futbolistas de la temporada que pelearán por conseguir tal galardón. La futbolista, natural de Huéscar, acabó la Eurocopa como máxima artillera y con el subcampeonato bajo el brazo después de gozar de un rol protagonista durante todo el torneo, méritos que le valieron el puesto en la pugna por el premio más prestigioso del fútbol mundial a nivel individual.

