Pistoletazo de salida en el V 'trail running' nocturno Valle del Guadalfeo en Órgiva. Global Tempo
Carreras populares

Granada 'surfea' la ola de calor con carreras populares

El trail del Valle del Guadalfeo y otras pruebas en Caniles, Vélez de Benaudalla, Huéneja o El Pinar reúnen a más de un centenar de participantes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:15

Ni la ola de calor evitó que los corredores populares de Granada faltasen a las pruebas marcadas en su calendario para el pasado fin de ... semana, con varias citas que del viernes al domingo rebasaron el centenar de participantes más allá de la Subida al Veleta. La más multitudinaria fue la del V 'trail running' nocturno Valle del Guadalfeo en Órgiva, con 89 corredores en la distancia de 12 kilómetros y 161 en la de ocho. Las victorias fueron para Jesús Mena (La Zancada de Torredonjimeno) con 44:57 y Laura Blázquez (Posifit Rosillo) con 1:05:15 en la prueba larga, seguidos por José Santiago Molina (Runnerdeldesierto) con 47:51 y Rafael Martínez (The Last Training) con 48:22 en la masculina y Jéssica Cano (Maracena) con 1:10:34 e Isabel García (Zapotek Alpujarra) con 1:11:11 en la femenina. Benamar Djellal (Nerja) con 21:48 y Yolanda Santiago (Runrundata) con 27:21 se impusieron en la corta.

