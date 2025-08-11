Granada 'surfea' la ola de calor con carreras populares

Ni la ola de calor evitó que los corredores populares de Granada faltasen a las pruebas marcadas en su calendario para el pasado fin de ... semana, con varias citas que del viernes al domingo rebasaron el centenar de participantes más allá de la Subida al Veleta. La más multitudinaria fue la del V 'trail running' nocturno Valle del Guadalfeo en Órgiva, con 89 corredores en la distancia de 12 kilómetros y 161 en la de ocho. Las victorias fueron para Jesús Mena (La Zancada de Torredonjimeno) con 44:57 y Laura Blázquez (Posifit Rosillo) con 1:05:15 en la prueba larga, seguidos por José Santiago Molina (Runnerdeldesierto) con 47:51 y Rafael Martínez (The Last Training) con 48:22 en la masculina y Jéssica Cano (Maracena) con 1:10:34 e Isabel García (Zapotek Alpujarra) con 1:11:11 en la femenina. Benamar Djellal (Nerja) con 21:48 y Yolanda Santiago (Runrundata) con 27:21 se impusieron en la corta.

También acogió a un buen número de corredores la XXVIII edición de la de Caniles, con 169 atletas para sus ocho kilómetros. Ganó Walid Kemou (Bekele Team) en 28 minutos y 18 segundos, seguido por Sergio García (Baza) en 29:08 y Antonio Vega (JAG) en 30:06, mientras que el triunfo femenino se lo disputaron las bastetanas Marta Rodríguez con 36:18, Elena Pérez con 36:53 y Eva Álvarez con 38:30. 148 participantes acudieron a la XXIV edición de la carrera popular El Pestiño en Vélez de Benaudalla, más allá de las pruebas de menores. Allí se impusieron Javier Arcas (Surco Lucena) y Mónica Ballesteros, con marcas de 37:18 y 41:22 en diez kilómetros. Arcas se vio acompañado en el podio por Jordan Noel López (Zendra) y Antonio Jesús Roldán, con 37:18 y 37:36; y Ballesteros, por Yolanda Santiago y Ana Belén Arenas, con 42:49 y 46:18.

La lucha contra el cáncer infantil reunió a 146 corredores en la tercera edición de la carrera solidaria La Lobera en Huéneja, con victoria destacada de Ángel Martín (Nerja) con una marca de 29 minutos y 17 segundos y triunfo femenino de Amaia Aguas. En la XIII carrera de montaña Santo Cristo del Zapato en El Pinar, por su parte, ganaron Antonio Jesús Valle (Olimpo) con 49:49 y Davinia Corrales (Running Aguilar) con 1:01:47.

También se celebraron el X trail Alcornocal y la IX carrera popular La Solana. En la Sierra de Lújar, Mario Olmedo y Luz Rodríguez ganaron la prueba de 24 kilómetros y Carlos García y Nina Bouzón, la de diez. En Alamedilla, por su parte, José Antonio Justicia y Patricia García vencieron en una distancia de doce kilómetros con la campeona femenina también en el podio general como tercera clasificada.

Esta semana

La provincia presenta otras cuatro carreras populares esta semana. Este martes, Almuñécar acogerá su Carrera de la Vega y Güéjar Sierra, la XIX edición de su maratón popular por las fiestas populares. Ya el sábado, tendrán lugar tanto el II festival 'mountain' Villa de Gor con pruebas de kilómetro vertical, 'sky speed', 'race speed' y senderismo como la III carrera por montaña nocturna de Albondón.